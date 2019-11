Crno-bijeli svijet Diane Keaton: Oskarovka oduševila dizajnom

Debitantsku kolekciju svjetiljki i sjenila američka glumica Diane Keaton dizajnirala je naglašavajući crno-bijeli svijet i čiste, minimalističke linije.

- Njezino majstorstvo stvaranja crno-bijelog i naklonost stvaranju industrijskih interijera unose sofisticiranu uređenost u svaku prostoriju, a oboje se odražava na rasvjetu koju smo zajedno stvorili - rekao je Randal Weeks, izvršni direktor tvrtke za proizvodnju namještaja Aidan Gray, s kojom Diane Keaton surađuje.

Foto: Instagram

Ova osebujna dama na predstavljanju je govorila o inspiraciji svojim domom koji je godinama stvarala, strasti prema dizajnu i tome kako je shvatila da želi živjeti u kući okruženoj ljepotom jednostavnosti u koju se savršeno uklapaju ponavljajući dizajnerski elementi.

Za kolekciju Keaton Industries, Diane se poslužila brojnim uzorcima, dok se bazično držala jednostavne palete crno-bijelih tonova.

Popunjavala ih je klasičnim uzorcima, poput mramora, kariranog i pepita uzorka, pruga, te švicarskoga grba u obliku pravilnog križa.

- Zašto je sve crno-bijelo? Jer boja može biti previše zahtjevna - objasnila je ova dizajnerica i dobitnica Oscara.

Foto: Instagram

Svjetiljke su toliko jednostavne da se mogu uklopiti u svaki moderan prostor. Diane naglašava da su namijenjene “sirovim” prostorima s industrijskim šikom, ali i modernim kućama s raskošnim prostorima. Upečatljive su u svim dimenzijama, a svjetiljke unose dozu elegancije u svaki dio doma, bez obzira na to je li osvijetljen ili ne. Odlično će se uklopiti ne samo u dnevni boravak, nego i nad kuhinjski stol, ali i u - kupaonici.

Iako se možda na prvi pogled stječe dojam da će biti problema s odabirom omiljenog uzorka i njegova uklapanja u interijer, važno je imati na umu da je koordiniranje boja u prostorima puno jednostavnije kada imate samo - dva izbora, odnosno dvije boje.

Foto: Instagram

Ove svjetiljke samo su nastavak Dianina koketiranja s “čistim” dizajnom i zapravo iskazuju njezinu ljubav prema namještaju koji nije opterećen maštom i šarenilom.

Istodobno, i kupcima je ostavila mogućnost personalizacije - omogućivši im da stvaraju vlastite kombinacije veličine i uzoraka na platneno-metalnim sjenilima koji su okosnica kolekcije, a sve to ne odstupajući previše od njezine početne zamisli.

Da sve ne bi bilo kao “po špranci”, Diane je odlučila sjenila “obrnuti” i od njih napraviti posve neobičnu instalaciju. Kolekciju je upotpunila pravim industrijskim “sijalicama” koje je ukrasila širokim crnim prugama.

Foto: Instagram

Osebujna glumica inspiraciju za modele dobila je iz svoje treće knjige, koja govori o dizajniranju njezina doma u Brentwoodu te kroz koju ova glumica i redateljica kronološki fotografira i popisuje proces dizajniranja i gradnje kuće od od cigle i čelika, što je bio podvig koji je velikim dijelom potaknut njezinom opsesijom Pinterestom. Za Diane je to - savršen dom.

Dizajnirala ga je u suradnji s timom arhitekata i dizajnera, a u uvodu knjige “The House That Pinterest Built” napisala je kako je putovanje do kuće iz snova slično - samom životu.

Foto: Instagram

- Bez obzira na to kako ga smanjite, proces je ispunjen kompromisima, neuspjesima i zastojima. Znajući to, uvijek kažem, svejedno - neumoljiva je Keaton. Cijene lampi kreću se od 330 do 1045 dolara (od 2225 do 7045 kuna).

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: