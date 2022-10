Umrla je pjevačica Loretta Lynn u 91. godini: 'Najdraža naša...'

Country pjevačica Loretta Lynn preminula je u snu, na svom omiljenom ranču u Hurricane Millsu, potvrdila je obitelj, a prenose strani mediji. Imala je 90 godina.

- Naša najdraža majka Loretta Lynn preminula je danas 4. listopada - stoji u objavi njezinih najbližih.

Loretta je svoju slavu izgradila na glazbi te na imidžu simbola ruralnog ponosa i odlučnosti. Udala se s 15 godina za ženskaroša i krijumčara, postala je majka s 16 i baka u ranim 30-ima. Ta je priča njezinu autobiografiju Coal Miner's Daughter učinila bestselerom i povodom za istoimenu filmsku adaptaciju nagrađenu Oscarom.

Bila je 16 puta na vrhu američke country ljestvice i nominirana za 18 nagrada Grammy, od kojih je osvojila tri. Snimila je ukupno 60 studijskih albuma, piše The Gourdian. Neke od njezinih pjesama su 'Don't Come Home a Drinkin', 'You Ain't Woman Enough', 'The Pill'...

- Glasnija je od većine i pjevat će više nego što mislite - rekao je John Carter Cash, koji je producirao njezine posljednje pjesme.

Lynn je iza sebe ostavila četvero od šestero djece: Claru, Ernesta i blizanke Peggy i Patsy.

