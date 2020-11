Umrla zvijezda britanskih serija

<p>Glumac <strong>Geoffrey Palmer</strong>, najpoznatiji po ulogama u britanskim serijama, preminuo je u petak u 94. godini života, piše<a href="https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54838209?fbclid=IwAR05J6uokC48EcdDp2nZSTaQvw1igP2T41pnjkl5xlncSVujVZfndNYASFg" target="_blank"> BBC</a>. </p><p>Britanski glumac preminuo je u svom domu. Njegov agent obratio se medijima i otkrio kako je posljednje trenutke proveo uz suprugu<strong> Sally Green</strong> te dvoje djece, kći <strong>Harrie </strong>i sina<strong> Charlesa. </strong></p><p>Javnosti je bio poznat i po karakterističnom, obješenom licu, a fanovi su često komentirali kako uvijek izgleda mrzovoljno. Jednom prilikom se našalio i rekao: 'Nisam mrzovoljan, samo izgledam tako'.</p><p>Najpoznatiji je po ulogama u serijama 'The Fall and Rise of Reginald Perrin', 'Butterflies' te 'As Time Goes By'. Brojni fanovi oprostili su se od omiljenog junaka i na društvenim mrežama. </p><p>- Voljela sam serije u kojima je glumio. Lijepe je godine dočekao i neka mu je slava vječna - samo su neki od komentara na društvenim mrežama. </p>