Umrla zvijezda serije 'General Hospital', imala je 79 godina

Leslie Charleson, poznata po ulozi Monice Quartermaine u seriji 'General Hospital', preminula je u 79. godini. Tužnu vijest o njezinoj smrti potvrdio je izvršni producent serije, Frank Valentini. Uzrok smrti još nije poznat.

- Teška srca objavljujem da je preminula moja draga prijateljica i kolegica Leslie Charleson. Njezino trajno nasljeđe obuhvaća gotovo 50 godina samo u ‘General Hospital‘ i, baš kao što je Monica bila srce Quartermaineovih, Leslie je bila voljeni matrijarh cijele glumačke ekipe. Nedostajat će mi naši svakodnevni razgovori, njezina dosjetljivost i nevjerojatna prisutnost na setu. U ime svih u seriji izražavam najiskrenije suosjećanje s njezinim voljenima u ovom teškom trenutku - piše u objavi na službenoj stranici serije.

Prema pisanju New York Posta, glumica je na drami ABC-ja počela raditi 1977. godine, a pojavila se u više od 2000 epizoda. U filmskoj industriji počela je raditi 60-ih godina u projektima 'As the world turns' i 'A flame in the Wind'. Odigrala je više od 1400 epizoda u sapunici 'Love Is a Many Splendored Thing', a pojavila se i u serijama 'Happy Days' i 'Friends' te filmu 'The Return of the Muskrats'.

Foto: imdb

Tijekom karijere bila je nominirana za Daytime Emmy.