Detalji smrti brata srpskog glumca: 'Ne vjerujem, u punom galopu je konj naletio na njega'

Vladan Damjanović, vlasnik konjičkog kluba 'Lastin put' i prijatelj preminulog Vladimira Koje, brata srpskog glumca Nikole Koje, komentirao je strašnu tragediju. Kojo je, kaže, preminuo od teških ozljeda koje je zadobio na beogradskom hipodromu.

- On je sedam godina bio trener u našem klubu, a posljednjih godinu dana nije jer sam povukao konje s hipodroma, zbog loših uvjeta. Vladimir je tamo imao dva konja - rekao je za Kurir.

- Ovo što se njemu dogodilo, to se dogodi jednom u dvije milijarde slučajeva. Izašao je zaustaviti konja koji je zbacio jahača i konj je naletio na njega u punom galopu. Znači, direktan sudar. Nitko tu nije kriv, ni konj, ni on... Ne mogu vjerovati da se to dogodilo - ispričao je Damjanović u šoku.

Dodao je kako se radi o konju koji je bio u vlasništvu preminulog Vladimira.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Strašno, izgleda da Bog sebi stvarno zove nabolje. On je bio neponovljiv, duhovit, uvijek za šalu - rekao je Damjanović za Kurir.