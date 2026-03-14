Phil Campbell

Umro gitarist benda Motörhead

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Novi Sad: Rock sastav Motorhead nastupio na Exitu | Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Glazbenik je umro u 65. godini nakon teške bolesti, a nedavno je imao složenu operaciju. Nakon nje je bio smješten u jedinici intenzivne njege, gdje je na kraju i preminuo

Velški gitarist i dugogodišnji član legendarnog benda Motörhead, Phil Campbell, preminuo je u 65. godini nakon teške bolesti, priopćili su iz njegovog benda 'Phil Campbell and the Bastard Sons'. 

U objavi na društvenim mrežama su otkrili kako je Campbell nedavno imao složenu operaciju. Nakon nje je bio smješten u jedinici intenzivne njege, gdje je na kraju i preminuo.

- S velikom tugom objavljujemo smrt našeg voljenog oca, Philipa Anthonyja Campbella, koji je mirno preminuo sinoć nakon duge i hrabre borbe u jedinici intenzivnog liječenja nakon kompleksne velike operacije. Phil je bio predan suprug, divan otac i ponosan djed pun ljubavi, kojeg su od milja zvali Bampi. Svi koji su ga poznavali duboko su ga voljeli i nedostajat će im neizmjerno. Njegovo nasljeđe, glazba i uspomene koje je stvorio s toliko ljudi živjet će zauvijek - stoji u objavi.

Zbog  zdravstvenih problema bend je još u veljači bio prisiljen otkazati planirane turneje po Europi i Australiji. Obitelj je u ovom teškom razdoblju zamolila javnost za privatnost. 

Campbell je bio jedan od najdugovječnijih članova Motörheada. Bendu se pridružio 1984. godine te je s njima proveo čak 31 godinu. S njima je stvorio brojne hitove i svirao na čak 16 studijskih albuma.

