u 68. godini je preminuo škotski glumac John Stahl, najpoznatiji po ulozi sjevernjačkog plemića Rickarda Karstarka u HBO-ovoj hit-seriji 'Igra prijestolja', piše BBC.

Njegova agentica Amanda Fitzalan Howard potvrdila je da je John preminuo 2. ožujka na otoku Lewisu, a iza sebe je ostavio suprugu Jane Paton.

- John je bio glumac izvanrednog umijeća i odlika škotskog kazališta, gdje se pojavio u brojnim predstavama, kao i u The Royal Shakespeare Company i The National Theatre. Bio je poznat po ulozi Inveradarrocha u filmu 'Take the High Road' od 1982. do 2003. te po ulozi Rickarda Karstarka u dvije sezone 'Igre prijestolja - stoji u izjavi.

- Duboko smo tužni što izvještavamo o smrti našeg voljenog prijatelja Johna Stahla. Bio je glumac najveće vještine, s desetljećima dugom karijerom koja je krasila naše ekrane i pozornice. Užasno će nam nedostajati - poručili su iz Nacionalnog kazališta Škotske na Twitteru.