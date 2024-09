Umro je brat Michaela Jacksona

Preminuo je najstariji brat Michaela Jacksona, glazbenik Tito Jackson, u dobi od 70 godina, javlja BBC.

Tito je bio na putu iz Novog Meksika za Oklahomu kad je preminuo, navodi dugogodišnji obiteljski prijatelj i menadžer Steve Manning.

Rekao je za Entertainment Tonight kako vjeruje da je Tito doživio srčani udar, no uzrok smrti će tek naknadno biti utvrđen.

Marc Mueler/DPA/PIXSELL | Foto: Marc Mueler/DPA/PIXSELL

Tito je proteklih dana bio na turneji s braćom Marlonom i Jackiejem u Europi, gdje je krajem prošlog tjedna objavio svoju posljednju objavu na Instagramu, na kojoj braća odaju počast Michaelu Jacksonu.

- Prije našeg nastupa u Münchenu moja braća Jackie, Marlon i ja posjetili smo predivan spomenik našem voljenom bratu Michaelu Jacksonu. Duboko smo zahvalni za ovo posebno mjesto koje odaje počast ne samo njemu već i našem zajedničkom nasljeđu. Hvala vam što ste održali njegov duh živim - stoji u objavi.

Tito, pravog imena Toriano Adaryll Jackson, bio je američki glazbenik. Bio je izvorni član grupe Jackson 5, a neki od njihovih hitova su 'I Want You Back', 'ABC' i 'I'll Be There'...

Tijekom glazbene karijere imao je tri nominacije za Grammy i bio je primljen u Rock and Roll Hall of Fame kao član grupe Jackson 5.