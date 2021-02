Proslavljeni kanadski glumac Christopher Plummer preminuo je u 92. godini, javlja The Guardian. Tužnu vijest je za strane medije potvrdila njegova obitelj. Rekli su kako je preminuo kod kuće u Connecticutu.

Odigrao je više od 200 različitih uloga, a u filmskoj će povijesti, osim po brojnim sjajnim rolama ostati će upamćen i kao najstariji dobitnik Oscara, kojeg je dobio s 82 godine.

Od glumca se oprostio njegov dugogodišnji prijatelj Lou Pitt.

- Chris je bio izvanredan čovjek koji je duboko volio i poštovao svoju profesiju. Bio je nacionalno blago koje je duboko uživalo u svojim kanadskim korijenima. Kroz svoju umjetnost i humanost dotaknuo je sva naša srca i njegov će legendarni život trajati sve generacije koje dolaze. Zauvijek će biti s nama - rekao je za strane medije.

Domaćoj publici posebno je bilo zanimljivo što u filmu 'Beginners', za koji je glumački velikan dobio prestižni kipić, njegovog ljubavnog partnera igra naš glumac Goran Višnjić.

Karijeru su mu obilježile uloge Mikea Wallacea ('The Insider') te kapetana Georga von Trappa ('The Sound of Music').