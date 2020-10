Umro je Jean-Jacques Roskam, Vrgorčanin rođen u Kongu, član niške Galije i hrvatski branitelj

Bolest koja ga je odnijela bila je, kako javljaju njegovi sugrađani, kratka i teška. Preminuo je u 67. godini života, a iza sebe je ostavio bogatu glazbenu karijeru i život po kojem su Nizozemci snimili dokumentarac

<p>Preminuo je <strong>Jean-Jacques Roskam</strong>, Vrgorčanin rođen u Kongu s belgijskim dokumentima i hrvatski branitelj. </p><p>Ispod vrha Matokit, tamo uz granicu s Hercegovinom gdje rastu najpoznatije jagode, ovaj je čovjek ostavio neizbrisiv trag. Umjetnici ga najbolje pamte kao gitaristu kultnog niškog benda Galija. </p><p>Snimili su šest albuma, a Crni Mate (tako su ga Vrgorčani od milja prozvali) napisao je i neke svoje pjesme, među kojima Zabiokovlje pamti onu "Nebo nad Makarskom". Naravno, nije suradnja s Galijom njemu bila početak karijere, a ni kraj. Godinama je nastupao po Belgiji uz Dani Klein, kasnije zvijezdu Vaya Con Diosa. </p><p>Svirao bi Jean kasnije i s lokalnim glazbenicima, posebice mladima. Nije bio isključen iz društvenog života vrgoračkog kraja. O njegovu životu Nizozemci su snimili dokumentarac - "Jack the Balkans and I". </p><p>Ali ono što mu Hrvatska ne bi smjela zaboraviti jest činjenica da je sudjelovao u Domovinskom ratu. Kad se zakuhalo, Crni Mate bio je u Belgiji. Spakirao se i došao braniti zemlju koju je do kraja smatrao svojom. Srpski mediji prozvali su ga Crni Ustaša. </p><p>Kasnije je frontu zamijenio humanitarnim radom spašavajući izbjeglice iz ratom poharane Bosne.</p><p>Roskam je u Vrgorac prvi put došao iz ljubavi prema svojoj supruzi Neli Bajalo daleke 1972. godine. Desetljeće kasnije tu se i preselio, a sad kad je otišao, ostavio je ondje kćer Manušku i sina Matu, ali i unuke. </p><p>Kad smo s njim radili intervju 2014. godine, pričao nam je da su, kad je tek stigao na taj krš onako tamnoput, starije gospođe zatvarale prozore moleći se da im se ne ukiseli mlijeko kad bi prolazio. </p><p>- Zaljubio sam se u nju i Dalmaciju prvog dana - govorio je referirajući se na suprugu. </p><p>Vrgoračke novine u prigodnom 'in memoriamu' javljaju kako je "Više puta komentirao da ga je u Vrgorcu i Dalmaciji fascinirao spoj slavenske i latinske kulture, sjeverne Europe i divljeg juga. Sve mu je pasalo, mentalitet, klima, način života". </p><p>Bolest koja ga je odnijela bila je, kako javljaju njegovi sugrađani, kratka i teška. </p><p>Od Roskama su se oprostili i članovi Galije putem Facebook stranice:</p><p>- Jacques je s Galijom odsvirao nebrojeno mnogo koncerata širom stare Jugoslavije, a 2011. godine je, nakon dvadeset godina pauze, kao specijalni gost ponovo zasvirao na bini sa svojim matičnim bendom na koncertu u Sava centru, kojim je Galija obilježila 35 godina postojanja. Grupu Galija za Jeana Jacquesa vezuju izuzetno lijepa sjećanja i nevjerojatan broj sjajnih anegdota i uspomena. Njegov odlazak je veliki gubitak - napisali su. </p>