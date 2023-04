Umro je Mark Sheehan, gitarist popularnog sastava 'The Script'

Jedan od osnivača grupe 'The Script' i gitarist Mark Sheehan preminuo je u petak u 46. godini nakon kratke bolesti.

Vijest o smrti potvrdili su članovi benda na Instagramu.

- Voljeni suprug, otac, brat, kolega iz benda i prijatelj Mark Sheehan preminuo je danas u bolnici nakon kratke bolesti. Obitelj i bend mole fanove da poštuju njihovu privatnost u ovom tragičnom trenutku - napisali su uz njegovu fotografiju.

Obožavatelji sastava shrvanu su viješću te su svoju tugu podijelili u komentarima.

- Srce mi se slomilo u 100 tisuća komada. Šaljem mnogo zagrljaja i ljubavi obitelji i prijateljima. Tresem se dok ovo tipkam - napisao je jedan.

Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO

Irski bend 'The Script' Mark je osnovao 2001. s prijateljem iz djetinjstva Dannyjem O'Donoghueom (42), koji je i pjevač benda. Uz njih je svirao i bubnjar Glen Power (41). Proslavili su se 2008. godine s albumom na kojem se nalaze neki od njihovih najvećih hitova, 'We Cry', 'The Man Who Can't Be Moved', 'Breakeven' i brojni drugi.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Ukupno su snimili šest albuma, a prodali su više od 20 milijuna primjeraka u svijetu. Prošle je godine bend krenuo na američku turneju, a Sheehan ju je propustio. Danny je tada rekao da je gitarist imao obiteljske obveze te da zbog toga nije mogao nastupati s njima.

- To je njegova priča, ali mogu reći da su njegova djeca trebala oca, a žena muža - rekao je tada Danny.

Foto: Nicholas.T.Ansell/PRESS ASSOCIAT

