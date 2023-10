Umro je Matthew Perry: Glumac iz serije 'Prijatelji' navodno se utopio nakon srčanog zastoja...

Zvijezda hit serije 'Prijatelji', Matthew Perry je preminuo. Imao je 54 godine. Glumac se navodno utopio u vlastitom domu u Los Angelesu u subotu, izvijestio je TMZ.

Glumac, koji je bio najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga navodno je imao srčani zastoj u jacuzziju. Hitna pomoć, kako pišu strani mediji, upravo je pozvana zbog srčanog zastoja. Nisu poznate sve okolnosti njegove smrti te je istraga i dalje u tijeku.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

Glumačka karijera

Uz prijatelje je Matthew snimio brojne filmove. 1997. godine je uz Salmu Hayek glumio u 'Fools Rush In', ali film nije bio uspješan. Kasnije je snimio i film 'Almost Heroes' koji mu također nije donio preveliku slavu. Kasnije je odglumio ulogu u 'The Whole Nine Yards', vrlo uspješnom filmu.

Matthew je krenuo snimati i film 'Servicing Sara', uz Elizabeth Hurley. Međutim, početkom 2001. godine je otišao na odvikavanje pa je snimanje na kratko bilo prekinuto. Kasnije je film ipak bio objavljen.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Borba s ovisnošću

Karijera mu je 90-ih bila na vrhuncu, ali se u pozadini borio s velikim problemima. 1997. godine imao je nesreću na jet skiju, nakon koje je postao ovisan o Vicodinu. Ubrzo je postao ovisan i o alkoholu, u tolikim mjerama da je često mamuran dolazio i na posao.

- Imao sam čudno pravilo da nikad ne pijem na setu. Ali, na posao sam išao s ekstremnim mamurlukom. Strašno je osjećati se tako, raditi i biti smiješan u isto vrijeme - rekao je jednom prilikom. Iste je godine otišao na odvikavanje, gdje je bio 28 dana. Međutim, nije dugo ostao trijezan.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Tri godine nakon Perry je bio hospitaliziran zbog pankreatitisa, upale gušterače, koji je bio uzrokovan prekomjernom konzumacijom alkohola. Nakon oporavka je na setu često znao imati drhtavice i preznojavao se jer se pokušao očistiti od alkohola. U to je vrijeme izlazila i sedma sezona 'Prijatelja', a brojni su gledatelji primijetili drastičnu promjenu u njegovom izgledu.

Godinu dana nakon je ponovno potražio pomoć i ponovno otišao na odvikavanje. U isto je vrijeme snimao film 'Serving Sara' pa su producenti zaustavili snimanje na dva mjeseca. Nakon toga se vratio na set filma i slavnog sitcoma i fokusirao se na to da se oporavi. Njegov put prema oporavku bio je dug i težak, ali je napokon uspio. 2013. godine je Perry otvorio 'Perry House', kuću za muškarce koji su se oporavljali od alkoholizma. Pet godina nakon je Matthew ponovno završio u bolnici. Morao je ići na operaciju kako bi mu popravili gastrointestinalnu perforaciju.

Foto: IMDb/screenshot

Memoari o 'istini' života

Prošle je godine glumac objavio svoje memoare 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' u kojima je progovorio o najtežim trenutcima u životu. Priznao je da je u 49. godini umalo preminuo nakon što mu je puklo debelo crijevo zbog korištenja opioida.

- Doktori su rekli mojoj obitelji da sam imao dva posto šanse za preživljavanje. Priključili su me na nešto što se zove ECMO, aparat koji diše za tvoje srce i pluća. Nitko to ne preživi - napisao je u knjizi.

Foto: Profimedia/Kirby Lee

Ono što ga svakodnevno podsjeća na to da se ne vrati starim navikama su svi ožiljci koje ima od operacija. Glumac se oporavio, svoju je priču ispričao i nakon toga dobio velike pohvale i riječi podrške od publike.