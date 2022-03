Umro je oskarovac William Hurt

William Hurt, Oscarom nagrađen glumac koji je glumio u filmovima poput Body Heat, The Big Chill i Broadcast News, preminuo je u 72. godini. Hurtov sin Will potvrdio je očevu smrt u priopćenju.

- S velikom tugom obitelj Hurt oplakuje smrt Williama Hurta, voljenog oca i Oscarom nagrađenog glumca, 13. ožujka 2022., tjedan dana prije njegovog 72. rođendana", rekli su iz obitelji. "Umro je mirno, u obitelji, prirodnom smrću. Obitelj u ovom trenutku traži privatnost - stoji u priopćenju.

Hurt je trostruko nominiran za najboljeg glumca na dodjeli Oscara. Dva puta za najboljeg glumca u filmovima 'TV vijesti' i 'Djeca manjeg Boga' te jednom u filmu 'Povijest nasilja' gdje se pojavio na samo 10 minuta.

Hurt je tijekom 80 - tih postao jedan od najsvestranijih vodećih ljudi u kinu osamdesetih, od neo-noira (Vrulina tijela, Očevidac), preko romantične komedije (Broadcast News, The Accidental Tourist) do drame (Children of a Lesser God). Glumio je i u filmovima (The Incredible Hulk) iz 2008. godine, potom “Captain America: Civil War”, “Avengers: Infinity War” te 'Black Windowu'.