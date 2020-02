Umro Kirk Douglas, filmska legenda i omiljeni Titov glumac

Moja braća i ja s velikom tugom obavještavamo vas da je danas preminuo naš otac Kirk Douglas u dobi od 103 godine. Za svijet on je bio legenda, glumac iz zlatnog doba filma, humanitarac čija je predanost pravdi i ciljevima uzor kojem svi možemo težiti, napisao je na instagramu MIchael Douglas, sin velikog glumca Kirka.

Kirk Douglas rođen je 9. prosinca 1916., kao Issur Danielovitch. Njegovi roditelji Bryna i Herschel su se u SAD doselili iz gradića Cavushyja (današnja Bjelorusija). Kirk je djetinjstvo proveo u židovskoj zajednici u gradiću Amsterdam, u saveznoj državi New York. Nikad nije zaboravio svoje skromno podrijetlo jer je, čim se obogatio, milijune donirao humanitarnim organizacijama.

Studij glume ipak nije mogao upisati jer je bio presiromašan. Radio je razne poslove pa napokon otišao na prvu glumačku audiciju. Na njujorškoj Akademiji dramskih umjetnosti dobio je stipendiju i ipak uspio upisati glumu. Studirao je s Lauren Bacall koja mu je ubrzo postala dobra prijateljica.

- Bila sam ludo zaljubljena u Kirka. Jednom je spavao u zatvorskoj ćeliji jer nije imao prenoćište - pričala je glumica.

Tri puta nominiran za Oscara

Tijekom Drugog svjetskog rata bio je u ratnoj mornarici, ali morao se vratiti kući zbog ozljede. Vjenčao se s kolegicom iz klase, Dianom Dill te s njom dobio Michaela (73) i Joela (70).

Nakon rata snimao je sapunice i reklame na radiju te glumio na Broadwayu. Iako se Kirk vidio samo u kazalištu, Lauren Bacall ga je preporučila redatelju Halu Wallisu. Njegov debitantski film bio je 'Neobična ljubav Marthe Ivers'. Kritičari su tada pisali kako je ovaj mladi talent 'rođen da bude na filmskom platnu'.

'Šampion' je za njega bio veliki rizik, ali i velika prilika. Odbio je ulogu u velikom projektu kako bi zaigrao boksača, a to se pokazalo odličnom odlukom. Naime, film je za Oscar nominiran u šest kategorija. Ovo je bila Kirkova prva nominacija za prestižnu nagradu.

Pedesetih godina prvi se put okušao u vesternima. Jahanje mu je postao zabavno, a zavolio je i pištolje. Zaigrao je i u filmu 'As u rukavu' koji je tih godina bio vrlo kontroverzan.

Kirk Douglas se 1951. razveo od Diane koja više nije mogla tolerirati njegove ispade. Naime, pričalo se da je ljubovao s mnogim holivudskim ljepoticama tog vremena poput Ave Gardner i Marlene Dietrich. Nakon razvoda, u Parizu je upoznao Anne Buydens, s kojom je ostao u braku sve do njegove smrti.

Uloga koja ga je obilježila bila je ona vođe robova Spartaka u istoimenom filmu Stanleya Kubricka iz 1960. godine. Kubrick i Douglas su i ranije surađivali na sjajnom ratnom filmu Staze slave. Prvi izbor za redatelja filma bio je Anthony Mann, ali ga je Douglas, koji je osim glavne uloge bio i izvršni producent filma, otpustio nakon tjedan dana snimanja. Kubrick je preuzeo i stvorio uspješan povijesni ep koji je usmjerio i njegovu karijeru.

Susret s Titom

Kirk i njegova supruga Anne su 1964. bili u posjetu Jugoslaviji gdje je Kirk držao predavanje studentima o filmu. Htjeli su upoznati Tita. U ambasadi su im objasnili da je to vrlo teško izvedivo, ali glumac nije odustajao. Okrenuo je broj Titovog kabineta, a već drugog dana po njih je stigao privatni avion koji je poslao predsjednik SFRJ.

U njegovoj vili u Ljubljani proveli su tri sata. Pili su vino i pričali, ponajviše o vesternima koje je Josip Broz obožavao. Gledao je sve u kojima je Douglas glumio, a najviše mu se sviđao 'Obračun kod O.K. Korala'.

Ambasador iz Velike Britanije koji nikako nije mogao stupiti u kontakt s Titom upitao je Kirka kako je uspio s predsjednikom provesti čak tri sata.

- Drаgi moj, ne rаzumijem, vi ste proveli tri sаtа s predsjednikom Titom, а jа ne mogu ni deset minutа - požalio se ambasador.

- Gospodine аmbаsаdore, koliko ste filmovа Vi snimili - upitao ga je Kirk.

Gledao je smrti u oči

Kirk je 1991. ozlijeđen u padu helikoptera u kojem je nekoliko ljudi poginulo. Svoje svjedočanstvo opisao je u knjizi 'Climbing the Mountain: My Search for Meaning '. Ispričao je kako se nakon nesreće posvetio religiji koju prije, kako kaže, nije shvaćao 'ozbiljno'.

Svoj drugi obred bar micve obavio je kada je imao 83 godine, a tada je i njegova supruga Ana prešla na židovsku vjeru.

Zbog teškog moždanog udara 1996. godine Kirk je opet morao učiti govoriti. Iako mu to liječnici nisu prognozirali uporni glumac se oporavio i dva mjeseca nakon toga primio prvi Oscar u životu, za 50 godina doprinosa filmskoj zajednici.

Upitan je li što preostalo na 'listi želja', Kirk Douglas govorio je da je manje više ispunio sve svoje snove.

- Imao sam predivan život i imam fantastičnu obitelj. Zahvalan sam na svemu što mi je život pružio - zaključio je Kirk na proslavi jednog od svojih rođendana.

Iza njega su ostali supruga Anne (100), sinovi Joel, Peter i Michael, koji je kao i otac ostvario veliku glumačku i producentsku karijeru. Četvrti sin Eric preminuo je 2004. u 46. godini.