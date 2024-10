Umro Michael Newman! Glumio je u 'Spasilačkoj službi', dugo se godina borio s Parkinsonom...

Glumac Michael Newman, zvijezda serije 'Spasilačka služba', preminuo je u 68. godini, navodi People. Glumac je prije 18 godina saznao da boluje od Parkinsonove bolesti. On je u popularnoj televizijskoj seriji utjelovio spasioca Mikea Newmana.

Tužnu vijest potvrdio je Newmanov bliski prijatelj, Matt Felker, koji je režirao dokumentarnu seriju za streaming platformu Hulu 'After Baywatch: Moment in the Sun'.

Foto: Profimedia

Naveo je kako je glumac preminuo od 'srčanih komplikacija', u nedjelju 20. listopada pa dodao da je bio 'okružen svojom obitelji i prijateljima'.

- Morao sam vidjeti Mikea posljednji put kada je bio pri svijesti. Pogledao me na svoj tipičan način i rekao: 'Stigao si na vrijeme' - rekao je Felker za People.

Foto: imdb

Zanimljiva činjenica je da je Michael Newman bio jedini član posade 'Spasilačke službe' koji je bio pravi spasilac. Pojavio se u čak 150 epizoda serije, koja se prikazivala od 1989. do 2001. godine, a jedino se David Hasselhoff pojavio u više epizoda.

Osim toga, bio je i vatrogasac s punim radnim vremenom dok je glumio u seriji. Nakon završetka njenog snimanja vratio se u vatrogasnu službu, sve dok nije otišao u mirovinu. Ukupno je kao vatrogasac radio 25 godina.

Tešku dijagnozu saznao je u 50. godini života, a upravo se Newmanov život s bolešću prikazao u dokumentarnoj seriji 'After Baywatch: Moment in the Sun' koja se bavila životima glumačke ekipe nakon završetka snimanja serije.