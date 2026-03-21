Umro Nicholas Brendon, Xander iz 'Buffy, ubojice vampira'

Nicholas Brendon, američki glumac najpoznatiji po ulozi Xandera Harrisa u svih sedam sezona serije "Buffy, ubojica vampira", preminuo je u dobi od 54 godine, prema objavi na službenom Instagramu u petak. "Slomljenog srca dijelimo vijest o smrti našeg brata i sina, Nicholasa Brendona. Preminuo je u snu od prirodnih uzroka", napisala je njegova obitelj, napominjući da "većina ljudi poznaje Nickyja po njegovom glumačkom radu i likovima koje je oživljavao tijekom godina."

- Posljednjih godina Nicky je pronašao svoju strast u slikarstvu i umjetnosti. Nicky je volio dijeliti svoj entuzijastični talent sa svojom obitelji, prijateljima i obožavateljima - dodali su.

- Oni koji su ga istinski poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost jedan od najčišćih odraza onoga što je bio. Iako nije tajna da je Nicholas u prošlosti imao problema, uzimao je lijekove i liječio se kako bi se nosio s dijagnozom te je prije smrti bio optimističan u pogledu budućnosti- napisali su.

Obitelj je na kraju zatražila privatnost dok „tuguju zbog njegovog gubitka i slave život čovjeka koji je živio s intenzitetom, maštom i srcem“.

-Hvala svima koji su pokazali ljubav i podršku - zaključili su.

- Moj dragi Nicky, hvala ti za godine smijeha, ljubavi i Dodgersa. Mislit ću na tebe kad god vidim ljuljačku. Volim te. Počivaj u miru - napisala je Allyson Hannigan, koja je također glumila u seriji 'Buffy'.

Brendon je glumio u popularnoj seriji o vampirima uz Sarah Michelle Gellar, Charismu Carpenter, Davida Boreanaza, Setha Greena, Anthonyja Stewarta Heada i Hannigan od 1997. do 2003. godine. Godine 2022. Brendon je otkrio da je doživio srčani udar i nakon toga mu je dijagnosticirana srčana mana. Glumac se također borio sa sindromom cauda equina, zbog kojeg je podvrgnut višestrukim operacijama kralježnice.