Umro poznati hrvatski fotograf Nino Željko Jelenski: Snimao Bowieja, Tinu Tuner, U2, Stinga

Preminuo je poznati hrvatski fotograf Nino Željko Jelenski, piše Ravno do dna. Imao je 62 godine, a radio je na mnogim umjetničkim projektima od apstraktne do modne fotografije, ali su fotografije s rock tematikom bile tema koje se neprekidno držao u svom radu, kao što je i po karakteru znao biti poput rokera, čvrst u svojim uvjerenjima.

Bio je suradnik brojnih hrvatskih tiskovina - Polet, Studentski List, Val, Oko, Studio, Danas, Start, Nedjeljna Dalmacija, Stil, Panorama, Slobodna Dalmacija, Glorija, Globus, slovenske Mladina, Lider, povremeno i za portal Ravno do dna. U Dekoru je bio glavni urednik i urednik fotografije.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U spomenutim medijima je objavio preko deset tisuća fotografija. Godine 2006. godine je objavio samostalnu fotomonografiju pod nazivom 'Buđenja/Awakening'. Prvi je put izlagao 1988. godine u Ljubljani u galeriji Feniks gdje je izložio fotografije venecijanskog karnevala.

Zadnjih desetak godina davao je naglasak na fotografiranje krajolika i specifičnih detalja prirode, dajući vlastiti pogled na prirodne ljepote.

Vrhunski je bio stilist, održao je 40 samostalnih izložbi, a prvu je realizirao 1988. godine u Ljubljani u galeriji 'Feniks' gdje je izložio crno bijele fotografije venecijanskog karnevala u formatu 70 x 100 cm pod nazivom 'Mask People – Ljudi maske', koje je studiozno snimao tri godine i dao osobni osvrt na svjetski poznati karneval. Sudjelovao je i na 20 skupnih žiriranih izložbi.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Od samih početak bavljenja fotografijom Jelenski se specijalizirao za portretnu koncertnu fotografiju, a do danas u njegovom portfelju možemo naći mnoge svjetske glazbenike (Frank Zappa, David Bowie, Carlos Santana, Tina Turner, Lou Reed, The Rolling Stones, FLC, Metallica, Joe Coocker, Leonard Cohen, Sting, Grace Jones, U2) čije fotografije nose osobni izričaj autora.

Godine 2009. izdao je knjigu fotografija jazz glazbenika koji su u zadnjih dvadesetak godina nastupali u Zagrebu, pod nazivom 'Jazz Me Up By Jelenski'.

Od srpnja 2017. godine pa do travnja 2018. radio je kao koncertni fotograf hrvatskog muzičkog web portala 'SoundGuardian' i snimio preko 300 koncerta koji su se održali u gradu Zagrebu (Dvorana Arena, Boogaloo Club, Tvornica Kulture, itd.). U travnju 2018. godine potpisao je eksluzivni ugovor sa najvećom fotografskom agencijom Getty Images.