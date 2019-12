Umro slavni britanski voditelj: Iza njega je više od 400 emisija

Bivši BBC-ov televizijski voditelj David Bellamy umro je s 86 godina. Bellamy je bio poznat po svojoj divljoj kosi i bradi, a za vrijeme svojeg života vodio je više od 400 emisija o botanici i ekologiji te je napisao 45 knjiga. Također, Bellamy je bio veliki borac za zaštitu okoliša i životinja, a upravo je fondacija 'Conservation Foundation' potvrdila i vijest o njegovoj smrti.

- U velikoj žalosti objavljujem da je Bellamy umro jutros. David i ja smo zajedno radili na različitim projektima od pokretanja fondacije 1982. godine. Bio je veći od života, postao je vrlo poseban prijatelj i učitelj. Inspirirao je cijelu generaciju svojim širokim rasponom interesa i entuzijazmom koji nije poznavao granice - izjavio je redatelj David Shreeve.

Bellamy je rođen u Londonu, bio je poznata televizijska ličnost, a radio voditelj Danny Baker odao mu je počast nazivajući ga 'istinskim sjajem i umiljatim voditeljem'.

Također, Bellamy je bio suradnik brojnih televizijskih serija poput one 'Don't Just Sit There', a tijekom 1978. godine na britanskoj televiziji bio je emitiran ciklus od deset epizoda njegove dokumentarne serije 'The Botanical Man' koja je sljedeće godine proglašena najvećih uspjehom u kategoriji obrazovanja odraslih.