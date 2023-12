Umro srpski tjelohranitelj koji je 'mučio' Stallonea i Van Dammea

Vojislav Voja Govedarica (83), srpski glumac i kaskader, iznenada je umro u Los Angelesu u 83. godini, javlja Kurir. Točan uzrok smrti još nije objavljen.

Rodio se 1940. godine u Gacku u BiH. Glumio je male uloge u raznim jugoslavenskim filmovima i koprodukcijama, poput Indijanca u Winnetouu. Kad je imao 41 godinu otišao je u SAD i počeo raditi prvo kao zaštitar i tjelohranitelj, a kasnije se pojavljivao kao negativac u nekoliko holivudskih hitova. Najpoznatiji je Rambo 2, u kojem nožem 'muči' Sylvestera Stallonea. Kasnije je glumio legionara koji lovi Jean Clauda Van Dammea u hitu 'Lavlje srce' iz 1990. i izgovara čuvenu repliku na srpskom: 'Aj sej...prvo će da ga bije, posle će da ga kara'.

Ovako je u jednom intervjuu opisao svoje poznanstvo sa Stalloneom.

- Suradnja sa njim počela je na smiješan način. Agent me je nazvao i ponudio mi ulogu u filmu "Rambo 2". Otišao sam i casting direktor me zamolio da napravim neki potez. Uhvatio sam ga za vrat i bacio na fotelju. Poslali su me da upoznam Stallonea i čekao sam ga ispred vrata teretane. Rekao mi je da se konačno pojavio netko veći od njega. Ja sam mu rekao da sam i jači, uhvatio ga i prevrnuo. Nakon "Ramba 2" Stallone i ja nismo bili u kontaktu. Jednog dana nazvao me njegov dubler i rekao da moram hitno u Los Angeles jer svi, sa Stalloneom na čelu, ne prestaju pričati o meni. Kada smo se čuli, sljedećeg dana sam počeo raditi kao njegov tjelohranitelj. Bio sam mu osobni čuvar. Išao sam uz njega jer mi je najviše vjerovao - ispričao je Govedarica, koji je još imao nadimak Voja Krstarica i umjetničko ime Voyo Goric.

Foto: NZ

- Nudili su mi novac da kažem nešto o ženama sa kojima je Stallone bio, njegovom načinu života, da otkrijem prljavo rublje, ali nikada na to nisam pristao. Meni su čast i obraz na prvom mjestu. Što bi mi značilo da jednu informaciju prodam za 300.000 eura ako ne bih mogao hodati ulicom uzdignute glave. Kada god bismo se kasnijih godina čuli, govorio mi je da je ponosan na moje dostojanstvo - ispričao je.