Umro Toto Cutugno, legenda talijanske glazbe. U Zagrebu je 1990. pobijedio na Eurosongu

Talijanski pjevač Toto Cutugno preminuo je u 81. godini, javlja talijanski list Corriere della sera. Najpoznatiji je bio po hitu 'L'italiano'.

Toto je preminuo u utorak oko 16 sati u bolnici San Raffaele u Milanu, gdje je bio hospitaliziran. Pjevač se dugo borio s teškom bolesti, kako je rekao njegov menadžer Danilo Mancuso za talijansku novinsku agenciju ANSA-u. Stanje mu se posljednjih mjeseci pogoršavalo.

Svoju je karijeru započeo 80-ih godina na festivalu u Sanremu, gdje je otpjevao pjesmu 'Let me sing with guitar in hand'. Tada je njegova karijera doživjela veliki uspjeh, a nedugo zatim se za njegovo ime pročulo i u svijetu.

Cutugno je 1990. na Eurosongu u Zagrebu pobijedio s pjesmom 'Insieme'.