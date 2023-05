Unatoč ljepoti i slavi, nije imala lak život: Zbog mame pozirala gola kao dijete, a i silovali su je

Brooke Shields (58) imala je samo 11 godina kada je utjelovila prostitutku u filmu 'Pretty Baby' davne 1978., a u njemu je bila prisiljena poljubiti kolegu Keitha Carradinea, koji je tada imao 27 godina. Ova poznata glumica danas slavi svoj 58. rođendan.

Kada je imala samo deset godina pozirala je gola za Playboy, dok je s 14 postala najmlađi model koji je krasio naslovnicu Voguea.

Glumica je ranije u intervjuu za The Sunday Times rekla kako nikada ne bi dopustila svojoj djeci da sudjeluju u 'pornografiji' kojoj je ona bila izložena zbog svoje majke kao dječja zvijezda.

- Ne znam zašto je mislila da je sve u redu. Ne znam - rekla je tada glumica.

Spomenuti film zapravo je tema novog dokumentarca 'Pretty Baby: Brooke Shields'.

Dokumentarac prikazuje i scenu, u kojoj Brookeina kći Rowan opisuje majčinu karijeru u djetinjstvu kao 'dječju pornografiju', a Shields je izjavila kako je imala probleme sa svojim kćerima, jer ih nije upozorila na mračne detalje koje je iznijela u svom novom dokumentarcu.

Kćeri, koje inače dijeli sa suprugom Chrisom Henchyjem (58) nisu bile oduševljene što ih majka nije informirala dovoljno o svojoj prošlosti.

- Bilo mi je teško ne opravdavati im svoju mamu, ali kad su pitali, pomislila sam: 'O Bože, moram ovo priznati'. Ali ne znam zašto je moja mama mislila da je to u redu - rekla je Brooke.

U iskrenom filmu, Brooke je također otkrila da su je silovali ubrzo nakon što je diplomirala na koledžu 1987. godine. Prisjetila se da se pokušavala vratiti u Hollywood u svojim 20-ima nakon studija na Sveučilištu Princeton i da je večerala s muškarcem kako bi razgovarali o mogućim glumačkim projektima. On, kojeg nije identificirala, navodno ju je uvjerio da se vrati u njegov hotel, gdje je tvrdio da će joj pozvati taksi.

- Popela sam se u hotelsku sobu, a on je nestao na neko vrijeme. Kasnije se vratio u sobu gol - prisjetila se Brooke.

- Nisam se toliko borila. Nisam. Samo sam se potpuno smrznula. Mislila sam da je jedno 'ne' trebalo biti dovoljno i samo sam pomislila: 'Ostani živa i bježi van', i jednostavno sam se isključila - dodala je i priznala da dugo nije procesuirala napad te je u jednom trenutku čak okrivila sebe.

Kao osoba koja je započela svoju karijeru u ranoj dobi, Brooke se aktivno bori za prava djece. Bila je UN-ova veleposlanica dobre volje za dječju zaštitu i surađivala je s organizacijama kao što su 'Save the Children' i 'Childhelp'.

Shields je tijekom godina ostvarila značajne uspjehe u svijetu glume. Nastupala je u filmovima poput 'Pretty Baby', 'Endless Love' i 'The Blue Lagoon'. Također je bila poznata po ulozi Susan Keats u popularnoj TV seriji 'Suddenly Susan'.

Također, Brooke Shields objavila je nekoliko knjiga, uključujući memoare pod nazivom 'Down Came the Rain' u kojima je opisala svoju borbu s postporođajnom depresijom. Knjiga je postala bestseler i pružila je uvid u njezinu osobnu i emocionalnu stranu.