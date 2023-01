Brooke Shields otkrila da su je silovali: Skamenila sam se i molila da ostanem živa i izađem

Američka glumica Brooke Shields (57) u novome dokumentarcu pod nazivom 'Pretty Baby: Brooke Shields', koji je premijerno prikazan u petak, drugoga dana filmskog festivala Sundance, otkrila je da je bila silovana kao mlada holivudska glumica.

Nije otkrila identitet svog napadača, ali je rekla da se s tim muškarcem, osobom koju je otprije poznavala, sastala nedugo nakon što je diplomirala. Tada je mislila da je riječ o radnome sastanku na kojemu će razgovarati o njezinoj ulozi u novome filmu.

Muškarac ju je poveo u svoj hotel, pod izlikom da će joj iz svoje sobe pozvati taksi, no umjesto toga je nestao u kupaonici, vratio se potpuno gol i napao je, priča.

- Nisam se toliko borila ni odupirala... Samo se sjećam da sam se skamenila. Mislila sam da je jedno moje 'ne' dovoljno. I pritom sam cijelo vrijeme samoj sebi govorila - ostani živa i izađi van - prisjetila se Shields.

Glumica se prisjetila da je, nakon incidenta nazvala svog prijatelja i šefa osiguranja Gavina de Beckera, koji joj je rekao: "To je silovanje". No ona mu je odgovorila kako u to "ne želi u to vjerovati" te dosad nije javno progovorila o incidentu. Priča koju se glumica odvažila objaviti nakon brojnih sličnih priznanja poznatih holivudskih glumica potaknutih pokretom #MeToo, jedan je od nekoliko šokantnih trenutaka u dokumentarcu koji će se emitirati na streaming platformi Hulu u dva dijela.

Prvi dio posvećen je pretjeranoj seksualizaciji koju je Shields doživjela kao djevojčica, nakon objave njezine provokativne golišave fotografije u dobi kad je imala samo 10 godina te nakon uloge dječje prostitutke u filmu "Pretty Baby" u dobi od 11 godina.

U dokumentarcu je prikazana mlada Shields kojoj puno stariji muški voditelji u raznim emisijama postavljaju vrlo lascivna pitanja o njezinim ulogama u filmovima "Plava laguna" i "Beskrajna ljubav", kao i niz kontroverznih reklama za traperice Calvina Kleina u kojima se pojavila.

Nakon što je kao tinejdžerica doživjela svjetsku slavu, Shields je pohađala sveučilište Princeton te se nakon što je diplomirala isprva mučila s ponovnim pronalaženjem glumačkih uloga. To je dovelo do susreta s njezinim silovateljem.

- Moja je poruka svima da budu ustrajni i da ne dopuste da postanu žrtve društva ili filmske industrije. Ponosna sam na to što sam, unatoč svemu, nastavila učiti, razvijati se, truditi se i voljeti ono što radim - rekla je uoči premijere filma na festivalu u Utahu.

U filmu se opisuje i kasnija opsjednutost medija njezinim djevičanstvom, majčinim alkoholizmom i njezinim prvim brakom s teniskom zvijezdom Andreom Agassijem. Filmski festival Sundance, čiji je suosnivač glumac i redatelj Robert Redford, ključna je lansirna rampa za nezavisne filmove i dokumentarce. Sundance 2023. održava se nakon trogodišnje pauze, koja je uslijedila zbog pandemije koronavirusa. Traje do 29. siječnja.

