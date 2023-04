Unatoč uspješnoj seriji, Zrinka Cvitešić ostala je prizemna, a otkrila je i kako joj to uspijeva

Glumica Zrinka Cvitešić (43) ima novu ulogu, publika diljem svijeta od jučer je može gledati u ulozi prve dame Moldavije u seriji 'The Power'.

POGLEDAJTE VIDEO:

U krimi seriji Zrinka je Tatiana Moskalev, opaka dama glamuroznog stila. Nedavno je bila na premijerama u Londonu i New Yorku, no sada je u Zagrebu, gdje je među ostalom posjetila reviju dizajnera Roberta Severa.

- Mi smo nekako kao klinci zajedno počeli i zahvaljujući nekim ljudima u modi kao što je on, pa onda Saša Joković i Matija Vuica. Imala sam priliku dosta rano ući u taj svijet i naučiti. Zahvalna sam svima - rekla je za IN Magazin.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Iako je svjetski poznata zvijezda, otkriva da ipak stoji 'na zemlji'. Nedavno je obišla premijere te imala mnogo posla oko same promocije serije.

- Bilo je jako lijepo, ali jako naporno. Imali smo preko 20 intervjua, ali smo svi bili jako ponosni jer se već 4 godine radi na ovom projektu, ja osobno tri. Korona nas je dosta zezala u svemu tome i baš smo se naradili krvavo, ali sudeći prema prvoj publici u Londonu i New Yorku, prema pressu i reakcijama, izgleda da smo napravili jako dobar posao - ispričala je glumica.

Foto: Akiva Griffith/Amazon Prime Video

Serija se od jučer prikazuje diljem svijeta. Njezina je uloga brutalna, Tatiana ubija supruga i preuzima vlast u Moldaviji.

- Ono što je bilo najljepše je to što nikad nisam igrala ulogu koja je toliko daleko od mene, tako da sam baš kopala i trebala sam pronaći nekako tu cestu koja će me dovesti do te uloge i bilo mi je baš jako lijepo na tom putu - izjavila je.

Mnogi je hvale radi raznih karaktera koje može glumiti. Imala je niz uloga različitog tipa, ne samo u filmu, već i kazalištu.

Prestižnu nagradu Olivier osvojila je 2014. godine, što je dodatno obilježilo njezinu odličnu karijeru. No, sve to nije je promijenilo, čvrsto je na zemlji.

- Čovjek je čovjek bio poznat, nepoznat. Ono što jesi to je nekako ono što izlazi van i to je ono što ostaje u svemu tome i dosta je važno ostati na zemlji čvrsto tako da sve što dođe u životu može biti jako lijepo, ali ne možeš poletjeti - otkrila je Zrinka.

Veli da je tako odgojena te okružena ljudima koji su takvi i koji bi je povukli za rukav da počne letjeti. Stoga ima životni balans koji je neophodan kako bi ostala skromna i pribrana.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Najčitaniji članci