Universe Dance Crew opet ruši plesne granice: Oduševili novim projektom na temu The Batman

Zagrebačka plesna skupina Universe Dance Crew prošle je godine prva na svijetu osmislila koreografiju na popularnu Netflixovu seriju 'Squid Game' što je bio samo uvod u nadolazeće projekte kojima ruše plesne granice. Voditelj, osnivač i glavni koreograf Matej Meić, inspiraciju za novi plesni projekt dobio je iz filma „The Batman“ koji je proglašen jednim od najboljih filmova 2022. godine.

Foto: Filip Šarić/Universe Dance Crew

Matej je misteriju i napetost iz filma prenio u njihovu priču i koreografiju, a u plesnu verziju uključio je sve najvažnije likove iz filma.

- The Batman sam u kinu morao pogledati pet puta da bih shvatio što zapravo želim izrealizirati iz svega toga. Nisam samo gledao film zbog glavnog fiktivnog lika, nego radi same produkcije. Način na koji je sve to snimljeno, svjetla te muzika koja je po meni imala najveću i najbolju ulogu u cijeloj priči. Orkestralna glazba još više je pridonijela scenografiji, kao i apsolutno svakom kadru. Film je jedan veliki 'masterpiece' - kaže nam Matej.

Video možete pogledati OVDJE.

Uz bok velikim filmskih zvijezdama kao što su Robert Pattinson, Collin Farrell i Zoe Kravitz, stala je i hrvatska glumica Hana Hržić koja je utjelovila Anniku Kosolov, najbolju prijateljicu Catwoman i ljubavnicu gradonačelnika Gothama.

- I Hana nas je pratila i podržavala tijekom projekta, a nadamo se da će naš trud vidjeti Pattinson i Zoe - rekao je Matej.

Foto: Filip Šarić/Universe Dance Crew

U koreografiji je sudjelovalo oko 50 plesača dok je u projektu ukupno bilo uključeno 100-injak osoba. Matej je sa svojim timom razradio sve do zadnjeg detalja, a kako bi dočarali realan karakter likova, korišteni su kostimi i rekviziti slični onima iz filma.

- Oko četiri mjeseca smo imali pripreme za cijelu scenografiju, naručivanje kostima iz drugih zemalja, pripremu lokacija, plesača te smo pazili na sve elemente i pretvorili to u plesnu priču. Ne bih to sve uspio izrealizirati da nisam iza sebe nisam imao odličan tim - kazao je Matej.

Plesni projekt The Batman sastoji se od šest filmsko-plesnih videa koje se temelje na priči samoga filma. Započinje se uvodnim videom koji prikazuje uvodne scene filma nakon čega slijedi 'Train Gang' što predstavlja prvu bandu koja se pojavljuje na početku filma. Banda kao takva ne pokazuje milost ni pred kim, no stvari se znatno mijenjaju kada ih dočeka poruka.

Foto: Filip Šarić/Universe Dance Crew

U suradnji sa zagrebačkim klubom “The Secret“, treći dio prikazuje kako živi Pingvin, jedan od najvećih zločinaca. U četvrtom dijelu se pojavljuje Catwoman, alter ego Seline Kyle koja je spremna napraviti što god je potrebno da vrati Anniku, svoju cimericu. The Riddler u petom dijelu prikazuje svoj opsesivan plan i zagonetke kako bi dokazao svoju moć nad Batmanom.

U posljednjoj komponenti koreografije sudjeluje 50-ak plesača koji završavaju cijelu sagu. Iz prijašnjih videa pojavljuju se svi glavni likovi koji sa svojim 'bandama' plesno pokušavaju nadjačati Catwoman što i uspijevaju te se pri završnici plesnog videa iz tame pojavljuje glavni lik 'The Batman' kojeg je utjelovio glavni koreograf Matej.

Glavni odgovorni za glazbu u ovom projektu je Matko Šašek a.k.a. Koolade, hrvatski glazbeni producent, tekstopisac, inženjer glazbe koji je do sada surađivao s Tram 11, Bolesnom Braćom, El Bahattee, Edom Majkom i brojim drugima. Koolade je za plesnu skupinu Universe napravio glazbu u svom stilu kako i odgovara plesnoj skupini.

Foto: Filip Šarić/Universe Dance Crew

Za snimanje i montažu bio zadužen Filip Šarić koji je radio i u projektu 'Squid Game'.

- Jedva čekamo Filipa vidjeti u nekim budućim svjetskim projektima jer svi koji smo surađivali s njime, itekako smo sigurni u to. Ovaj projekt i je toliko značajan te kvalitetan jer iza njega stoje kvalitetni ljudi kao što je Filip - kaže Matej.

Nakon hrvatskog 'Supertalenta' te brojnih uspješnih plesnih natjecanja, Universe Dance Crew nastavio je raditi ono u čemu su najbolji. Kroz ples, glumu i kostime, prezentirali su korejsku seriju koja je skinula sve rekorde, a sada i popularni film 'The Batman' čime su postali jedini na svijetu koji su na originalan način dočarali film.

- Sudjelovali smo na raznim natjecanjima i projektima te ćemo nastaviti pratiti korak s najboljima. Nećemo stati na ovom projektu te nam je cilj i dalje raditi velike stvari kao što se rade van Hrvatske - zaključio je Meić.

Foto: Filip Šarić/Universe Dance Crew

