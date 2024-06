Uoči EP-a predstavljen je spot za novu navijačku pjesmu: Na promociju došao i Zlatko Dalić

Dan prije odlaska na Europsko nogometno prvenstvo, u opatijskom Boutique & Design Hotelu Navis svečano je predstavljen video spot za novu navijačku pjesmu kojom ćemo bodriti hrvatsku nogometnu reprezentaciju i pratiti je do, kako je papa rekao neki dan, 1. ili2. mjesta. Pjesma "Balun je više od života", čiji su autori veliki igrači Robert Pilepić i Rober Grubišić, prvi put je predstavljena na prošlogodišnjem Marco Polo festivalu u dalmaciji gdje je osvojili 1. nagradu publike.

No osim po nagradi posebna je i zato što je objedinila dva profesora, jedan glazbe, a drugi medicine, koji su pjesmu otpjevali.

Riječ je o opernom pjevaču Voljenu Grbcu i dugogodišnjem doktoru Hrvatske nogometne Borisu nemcu, koji su nakon neformalnog druženja odlučili udružiti snage i snimiti novu navijačku "himnu".

Rijeka: Promocija spota "Balun je više od života" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kako je došlo do spontane suradnje na prezentaciji spota u kojem, međ ostalima "glume" izbornik Zlatko Dalić i nogometaš Luka Modrić, otkrio je sam Grbac.

- Nogomet je najvažniji do 90 i koje minute, sedme, osme, 104. ponekad, a poslje, zna se što je najvažnije - pjesma. Nema nogomenta, a da poslije nije bilo pjesme. Bio sam neopisivo ponosan kada je na kraju, u Kataru, dok smo izlazili s one sudbonosne utakmice koja nam je donijela medalju, u onom ogromnom, prekrsanom stadionu zagrmila "Moja zemlja". Automatski su krenule suze i sad se naježim pri pomisli na to. Dr. Nemec na jednom zajedničkom druženju pohvalio me kako lijepo pjevam te otkrio da si on isto malo tu i tamo "zapopeva" te spomenuo kako bi i on rado volio barem približno tako pjevati. Odmah sam ga pozvao da dođe kod mene da malo vježbamo pjevanje, no on se premišljao oko mjesec dva dana. Konačno je došao i odlučili smo snimiti ovu pjesmu te konačno obznaniti tu našu vezu - kaže nasmijani operni pjevač.

Rijeka: Promocija spota "Balun je više od života" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dr. nemec, koji je 20 godina bio zadužen za liječenje hrvatskih nogometaša, dodaje da se u početku dvoumi oko cijele ideje.

- Dvoumio sam se ne zato što sam sumnjao u njegove sposobnosti već u svoje. Kada me je pozvao da vježbamo pjevanje, obzirom na moju dob, bilo mi je sve to malo smješno ispočetka, no, onda kada mi je jedan moj prijatelj rekao da više recitiram nego pjevam, rekao sam - ovo više nema smisla, idem probati. U konačnici mi je Voljen rekao da s pjesmom idemo na festival, od čega sam se u početku dvoumio budući da nikda nisam pjevao ni pred obitelji, no evo, otišli smo, on kao pjevač, a ja kao prateći glas vokal - šali se zadovoljan Nemec.

Svečanoj prezentaciji spota za čiju produkciju je nadležna Medvid produkcija, kratko je nazočio i najvažniji čovjek u spotu, profesor nogometa, izbornik Dalić, koji je se u kratkoj pauzi od obaveza prije puta, osobno došao zahvaliti.

- Kao prvo, moja zahvala doktoru Nemecu na svemu što je kao liječnik učinio za reprezentaciju dugi niz godina. Nadam se da će mu pjevačka karijera biti još duža. Drago mi je da smo surađivali, surađivat ćemo i dalje, kao prijatelji, ali moguće i ja kao pacijent, iako se još nedam - našaolio se Dalić.

Rijeka: Promocija spota "Balun je više od života" | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Svima nama je balun više od života i samim tim naslov je jako dobar, pogođen. Super mi je da je spot prezentiran pred Euro, dok gledam prožimaju me trnci i emocije. Euro je pred nama, znam koliko su vaše ambicije i očekivanja velika, i moja su također, ali moramo ići korak po korak, bit strpljivi, ne srljat, ne jurit i napravit opet velike stvari. Hrvatska je za to sposobna, no opet, nemojte biti previše kritični, imajte na umu da i svi drugi igraju nogomet. Iznad nas je Hrvatska, bodrite nas i navijajte pa i onda kad gubimo. Vama dvojici čestitke na ovako lijepom uratku, nije slučajna ta nagrada publike! - naglasio je Dalić prije odlaska na put i još jedan, novi izazov za pobjedu.