ANKETA 'Vatreni' dobili svoju himnu. Sviđa li vam se pjesma Opće opasnosti i Tihe Orlića?

Prije nekoliko dana su Hrvatski nogometni savez i gosti predstavili novu himnu hrvatske nogometne reprezentacije. Riječ je o pjesmi 'Najbolja kad je najteže' koju izvode Opća opasnost i Tiho Orlić. Za pjesmu je predstavljen i spot u kojem se pojavljuju Zlatko Dalić, Aljoša Asanović, Luka Modrić, Bruno Petković, Mario Mandžukić i drugi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:44 Predstavljena je službena himna hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/pixsell

Publici se na predstavljanju obratio Šime Vrsaljko, novi ambasador HNS-a i reprezentacije.

- Pjesma je emocija, sve ono što je hrvatska reprezentacija. Slušajući ovu pjesmu i vraćajući se u igračke dane..., ova pjesma pokreće, stvara sinergiju. Mislim da je to fenomenalna stvar - rekao je Šime.

O pjesmi je pričao i Tiho Orlić.

- U glavi mi je bilo maksimalizirati sve. Napraviti nešto što još nije viđeno. To smo i dobili. Htio sam da ne bude tipična navijačka pjesma. Htio sam napraviti nešto što će ostati. Sad se naježim kad pričam o tome. Htio sam opisati što smo to mi, koja su bila naša stremljenja i nadanja, nas kao države. Htio sam da ne idemo iz perspektive da smo mali, već da smo osvajači medalja, da smo veliki. To je hrvatska reprezentacija i pokazala. Ovo je najveća pozornica ikad izgrađena u Hrvatskoj za snimanje nekog spota. Presretan sam kako je sve ispalo i mislim da ovo nije kraj - poručio je, a publici se obratio i Pero Galić iz Opće opasnosti.

Zagreb: Predstavljena je službena himna hrvatske nogometne reprezentacije "Najbolja kad je najteže” | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Izuzetno smo sretni i zahvalni što smo dobili priliku za ovu pjesmu. Kome ne zaigra srce kad vidi kockice?! Nadam se da će pjesma dodatno motivirati i navijače. Sreća što je rock n' roll konačno stigao na svoje mjesto, da poveže ovu priču - rekao je.

Što vi mislite o novoj navijačkoj himni? Sviđa li vam se?