Mogu bez slatkiša, ali poslije treninga znam popiti čak i pivu

S nekim kandidatima sam ostala bliska, čujemo se i družimo na dnevnoj bazi, prvenstveno zato što su neki krenuli novim putevima. Neki su postali treneri, neki se spremaju za edukaciju kod mene na praksu jer će ovih dana upisati program za strukovno zvanje fitness trenera, s nekim se samo jednostavno čujem, rekla je Sanja Žuljević (42), trenerica RTL-ova showa 'Život na vagi' i voditeljica programa 'LeeZona'.

[video: 1203948 / ]

Dodala je kako je s većinom kandidata ostala u dobrim odnosima.

- Družimo se uvijek na kraju posla, sjednemo popijemo čaj, mineralnu, ponekad i pivu, nađemo se i odemo zajedno na Sljeme, večere, jedni drugima na rođendane - objasnila je trenerica. Nedavno je proslavila rođendan, a bivši natjecatelji prigodno su ju iznenadili poklonima i krafnama.

Foto: Privatni album

- Skoro sam zaboravila na svoj rođendan, pa sam stvarno bila iznenađena. Kad te netko iznenadi to je lijepo, pogotovo kad te iznenade ljudi koje si nedavno upoznao i s kojima si u kratkim periodu počeo dijeliti jako puno stvari - izjavila je Sanja.

Foto: Privatna arhiva

Priznala je da je i ona pojela slatko, ali kako kaže, samo pola krafne, a ostali su se isto počastili.

- Držimo pravilo da 80 posto u danu budemo korektni, a ako je sve okej onda da 20 posto možemo guštati. Krafnice su bile gušt i boca vina koju smo otvorili. Ostale poklone bi zadržala za sebe jer su me slušali što pričam i što mi nedostaje i što me raduje - rekla je trenerica.

Foto: RTL

Iako je sretna zbog svih promjena kandidata, smatra kako oni još nisu dovoljno adekvatni da dijele savjete o tjelovježbi i prehrani.

- Lijepo mi je kad šire svoju priču i iza toga stojim. Sigurno imaju jako dobre korijene savjeta, ali bi htjela da se zadrže na tome, da ipak ljude upućuju na stručne osobe jer će se naći u situaciji kada i sami nisu stabilni i kada bi im se nešto moglo odbiti u glavu. Treba biti oprezan - kaže.

Foto: Privatni album

Objasnila je i kako joj se kandidati znaju javljati kada 'pokleknu' pred nezdravom hranom ili ne redovitom tjelovježbom.

- S kandidatima iz zadnje sezone je to još sve svježe. To se više događa s kandidatima prošlih sezona kad je dovoljno vremena prošlo. Oni trebaju savjete u dvjema stvarima: Motivacijski, padnu psihički, jer se iz idealnih uvjeta vraćaju u one realne i prave uvjete, a to onda trebaju posložiti u stvaran svijet i onda ako se ne snađu onda dolazi do pada ili je organizacijski ili motivacijski - smatra Sanja.

Foto: Privatni album

Pokrenula je online program za vježbanje te smatra da je to nova mogućnost da se ljudi posvete tjelovježbi.

- Online programi su jako kvalitetni i praktični. Imamo cijele treninge, planove prehrane, vizualizacije, mentalni trening, zaista ljudima treba da stanu i samo rade i rade. Funkcionira za one koji su disciplinirani, za one koji si tjelovježbu žele ubaciti u životne priče. Evo, uskoro izbacujemo i dva nova jelovnika - rekla je trenerica i dodala:

-I nema isprika da se nema novaca i vremena - objašnjava Sanja.

Foto: Promo

Pohvalila se i kako je upisala online studij za nutricionizam na Oxfordu.

- Nakon svega želim i sebi dati nešto - kaže trenerica, koja očekuje steći nova znanja. No, uza sve obaveze Sanja nam kaže da ponekad zna pokleknuti pred slatkišima.

- Ako nešto želim, priuštim si, ako odem izvan balansa, napravim koji trening više. Ne opterećuju me te stvari - kaže.