Uraganke u Splitu priredile show: 'Ovdje su dečki prelijepi'

Uvijek su to vesele svadbe nogometaša. Oni znaju što je muzika, slušaju sve moje pjesme, prate moj rad. Svirao sam i Mateu Kovačiću, Domagoju Vidi i drugima. To su neke svadbe na kojima sam se ja osjećao kao da sam gost na svadbi da sam s njim i veselim se, a ne da radim, rekao je Saša Matić ususret nastupu na Fusion festivala u Splitu.

Upravo on veliki je miljenik kako nogometaša tako i splitske publike za koju kaže da nikad nije zakazala.

Trenutačno ga čeka nastavak radnog ljeta, a otkriva kako se sprema i za američku turneju kao i za veliki koncert u Spaladium areni u Splitu 17. prosinca.

- To je nešto novo što pripremamo i želja mi je bila godinama – kaže nam.

Osim što ga voli splitska publika, snimio je i dvije pjesme s poznatim Splićankama, Jelenom Rozgom i Severinom te otkrio kako Hrvatska općenito ima kvalitetne pjevače i pjevačice. Na pitanje s kim bi još želio snimiti duet spomenuo je Doris Dragović i Ninu Badrić kao jedne od kvalitetnih pjevačica.

Izazovne i karizmatične djevojke iz grupe Hurricane samom svojom pojavom bacile su splitsku publiku u ekstazu.

- Jednostavno, ovo je highlight ovog ljeta. Najviše volimo hrvatsko primorje i stvarno smo jedva čekale da dođemo - kažu nam.

Kako stvari stoje ovo je prvi i posljednji nastup curama u Splitu, a po pitanju solo karijere nakon raspada grupe kažu 'otom potom'.

- Nema nikakve borbe, Bože sačuvaj. Muzika je jedan divan posao, nema tu natjecanja - kažu te Sanja otkriva kako želi curama napisati prvu pjesmu za solo karijeru.

Recept za svježinu i osmijeh je taj što spavaju u kombiju, a prije nastupa 'drmnu kiselu vodu'. No, drmnu li nešto žešće prije nastupa?

- Ne i to je samo zato što nosimo visoke štikle.

Za splitske 'galebove' kažu da su jednostavno prelijepi. Tko zna, ako im se toliko sviđa Split i dečki iz tog podneblja, možda neka od njih tri postane i 'splitska nevista'.

Prva godina Fusion festivala privukla je na tisuće ljudi iz svih krajeva Hrvatske i cijele regije.

- Mi smo došli iz Osijeka na ovaj festival. Ovo je pravo osvježenje, općenito slušamo folk glazbu. Sve je hit do hita uz pravu narodnu glazbu uklopili su i trap što me najviše očaralo – kaže nam Ivana koja je pošten put prevalila do Splita, ali kaže da na drugoj večeri ipak ne ostaje.

U mnoštvu mladih koji savijaju kukovima na ove lako pamtljive tekstove dolazimo do mladića Luke i Franje koje očito stihovi pjesama Saše Matića diraju ravno u srce.

- Saša mi je najdraži pjevač, na svim koncertima u okolici sam bio, ali ovaj čovjek jednostavno nema riječi. Ne znam koja pjesma mi je draža, koju izdvojiti. Dođe mi da bacim čašu od pod koliko je dobro - kaže nam Luka, veseli Dalmatinac iz Splita.

Kakav bi to bio koncert da u VIP ložama ne bude i koja zvijezda. Ovaj put vidjeli smo novopečeni bračni par Marka Livaju i Iris Rajčić. Igrači Hajduka općenito je poznato da pune narodnjačke klubove u Splitu, tako da su tu i Livajini suigrači Josip Elez i Filip Krovinović.

No, jedina 'Vampirica' u Splitu Olja Einfalt nije propustila ovaj događaj. Odjenula je zeleni top, izazovne kratke hlače, visoke crne štikle i svoju plavu kosu stavila u pletenice. Nema pogleda kojeg ona nije izmamila.

Možemo slobodno reći da za razliku od Ultra Festivala koji se isto održao na Parku Mladeži, posjetiteljima su cijene pića, hrane i sveg popratnog sadržaja ovu večer bili mnogo pristupačniji. Piva se mogla popiti već za 35 kuna, a kondomi koji su na Ultri bili 180 kuna, sada su svega 45. Električna cigareta mogla se nabaviti već po 60 kuna. Po pitanju intervencija ni policija, a ni hitna pomoć nisu imali tu puno posla.

Ni drugu večer se ne očekuje nešto lošiji provod. Festival pristupačniji hrvatskim standardima očito je očarao sve.

