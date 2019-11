'Uređivanje Playboya mi je bio ozbiljan posao i super iskustvo'

Majčinstvo me jako promijenilo, kao i svaku ženu. Život je potpuno drukčiji kad se baviš samo sobom i kad imaš dijete oko kojeg se vrti tvoj cijeli svijet, rekla nam je Željka Klemenčić (40), članica žirija kulinarskog showa 'Tri, dva, jedan, kuhaj!'.

U show se vratila nakon stanke od dvije i pol godine jer je 2017. rodila sina Peru. Kaže da je bila spremna vratiti se na posao.

- Koliko god sam imala želju napraviti tu pauzu i biti s djetetom, toliko je sad sazrela situacija da se vratim ozbiljnije raditi. Tajming mi se odlično poklopio jer snimanje je počelo točno kad mi je dijete krenulo u vrtić - priča nam Željka.

Oduševljena je novom sezonom, od novog studija i voditelja pa do pravila i kandidata.

- Čini mi se da je ekipa ozbiljnija nego u prethodnim sezonama. Kad kažem ‘ozbiljnija’, mislim na to da se nisu došli samo ‘cirkusirati’ na televiziji - iskrena je.

Unatoč iscrpljujućim snimanjima koja traju po cijeli dan, s kolegama Ivanom Pažaninom (34) i Tomislavom Špičekom (44) slaže se i više nego dobro.

- Ne družimo se privatno u smislu da smo kućni prijatelji, ali smo u jako dobrim odnosima - poručila je.

Za sebe kaže da nije stroga ocjenjivačica, iako misli da djeluje strogo.

- Uvijek postoje neke stvari na koje je čovjek osjetljiv pa će onda jače kazniti neku pogrešku kandidata. No ne mislim da je moja uloga u showu da budem jako stroga jer sam ja jedina neprofesionalka pokraj dva kuhara profesionalca - rekla je.

Priznaje kako voli sve jesti pa joj je teško izdvojiti samo jedno omiljeno jelo.

- Ali uvijek mogu mirne duše reći da su mi sva jela od grahorica jako draga. Volim variva i sve što se jede na žlicu - kazala je.

Tvrdi da je tajna njezine vitke linije to što je jako visoka i više voli jesti slano nego slatko. Željka kod kuće kuha samo ona jela za koja zna da će ih jesti sin Pero. No ne kuha samo ona, nego i njezin partner Gordan Zečić.

- Češće kuha onaj koji je više kući, trenutačno sam to ja. Najveći kritičari smo sami sebi, ne treba me nitko kritizirati, znam sama ako sam nešto napravila krivo, prva ću to reći, tako i on za sebe. Ali nisu to nekakve katastrofalne stvari, može se progledati kroz prste - kazala je.

Njima dvoma se isprepleću i poslovni putevi s obzirom na to da je Gordan nedavno preuzeo gastročasopis koji je Željka prije uređivala.

- Oboje radimo isti posao, odnosno mi smo novinari i urednici. Prije smo od jutra do mraka često razgovarali o poslu, to je jednostavno tako kada dijelite profesiju - rekla je.

Osim što žirira u showu, Željka se posvetila vlastitu časopisu i portalu o hrani 'Mrvica', a uskoro će izaći njezina kuharica 'Sretno dijete koje jede sve'. Za pisanje knjige ju je, kaže, motiviralo vlastito iskustvo i pitanja koja su joj mame počele postavljati.

- Jako sam zainteresirana za kvalitetu prehrane male djece. Ne koristim termin pretilost jer pretilost nije isto što i povećana tjelesna težina, ali svakako je statistika loša i djeca se sve lošije hrane, kao i mi odrasli - poručila je.

Nekoć je uređivala Playboy, a na to gleda kao sastavni dio karijere.

- To je bio ozbiljan posao u to vrijeme i jako ugodno iskustvo - zaključila je Klemenčić.