Urednik 'Dnevnice': Rambo je licemjeran! Ispoštovali smo sve njegove zahtjeve na snimanju

Vladan Otašević, urednik i autor crnogorske emisije 'Dnevnica' nazvao je pjevača Ramba Amadeusa (59) licemjernim. Optužio ga je za lažno moraliziranje zbog njegova priopćenja o svemu što se zbilo na snimanju emisije koja je završila optužbama za seksualno uznemiravanje.

- Jako sam razočaran njegovom izjavom. Iskreno sam očekivao da će se ispričati, pokajati i time pokazati da je makar nešto ostalo od 'svjetskog mega cara'. Ovako, odlučio je da se proba 'izvaditi' brigom o obitelji kojoj pomaže. Licemjerno! On se navodno zabrinuo da će ta obitelj biti stigmatizirana, a to njemu 'nije cool' i ne odgovara njegovom senzibilitetu i sl. I to kao nije znao. Ponavljam, licemjerno! I neistinito - započeo je Otašević na Facebooku.

Urednik je potom istaknuo da su ispunili sve zahtjeve Ramba Amadeusa.

- Gospodin Pušić je jedini akter za ovih osam godina koji je s nama išao na pripremu emisije. Prvi put smo se sreli u prostorijama Vodovoda i kanalizacije Herceg Novi gdje smo mu priopćili sve detalje pripremajući se za snimanje. Ispoštovali sve njegove zahtjeve i prenemaganja o kojima ne mogu pričati jer, kao što sam mu i sutradan u telefonskom razgovoru rekao, moram štititi i njega od njega - napisao je Otašević te dodao kako se u nepunih osam sezona nitko nije žalio što je gostovao u emisiji.

- Gospodin Pušić je jedini. Ali zanimljivo, zažalio je tek nakon nekoliko dana, a na kraju snimanja je izjavio da mu je bilo jako zabavno i da je uživao i zahvalio se što je bio dio ove priče - poručio je Vladan te dodao da 'siromaštvo nije sramota'.

- Sve one koji iz tko zna kojih razloga loše govore o emisiji pozivam da je prvo pogledaju. I ova epizoda s Antonijem Pušićem je lijepa, emotivna, zabavna, poučna... Nema razloga da se ne emitira. To što je Antonio u jednom dijelu svoje ličnosti pokazao da je Rambo, ne znači da ne treba da vidimo i onaj dio gdje je Amadeus. I ono što je najbitnije. Svima koji su zlonamjerni emisija će mnogo toga objasniti - zaključio je Otašević.

Podsjetimo, producentica Lejla Kašić je na svom Instagramu optužila Ramba Amadeusa za seksualno uznemiravanje. Do incidenta je navodno došlo u Herceg Novom, gdje je ekipa RTV Crne Gore s njim snimala epizodu emisije Dnevnica.

