Uršula Tolj (47) lice je koje krasi emisije HRT-a već godinama. Rođena Riječanka ondje radi još od fakulteta i prošla je mnoge tehnološke promjene. Vodi emisiju “Kod nas doma” u kojoj oduševljava gledatelje modnim kombinacijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Kedžo nakon pobjede na Dori

Ima pune ruke posla oko ovogodišnje Dore, koja bi trebala biti u veljači u Opatiji, s obzirom na to da je urednica iste te šefica hrvatske delegacije za Euroviziju.

Dugo ste na HRT-u. Što biste rekli da se najviše promijenilo u novinarstvu?

Predivne su sve te nove mogućnosti, na primjer, u montaži priloga. A opet kvaliteta tog uratka i dalje najviše ovisi o novinaru i montažeru. Isto tako, nekad sam za podatke o gostima odlazila u novinsku arhivu i fotokopirala članke iz novina, danas većinu informacija nalazim na internetu - no hoće li emisija biti dobra, kvalitetna, i dalje ovisi o uredniku, voditelju i gostu. Promijenilo se puno toga, a u isto vrijeme nije se promijenilo ništa. Danas imamo i realityje, natjecateljske emisije i cijeli niz tema o kojima prije novinari nisu ni pisali ili koje nisu snimali i ljudi će olako reći da se sve srozalo, ali nije. Uvijek je bilo uz ozbiljne, i benignih tema, zabavnih sadržaja... Novinarstvo se mijenja kako se mijenjaju naše navike i životi.

Kako gledate na to što su u posljednje vrijeme na televiziji maknuli neka iskusna lica, a doveli su mlade snage?

Ne znam na što i na koga točno mislite, ali sam davno naučila da se ništa ne može generalno komentirati i da je svaka priča priča za sebe. Za neke formate je gotovo pravilo da voditelji moraju biti mladi, a za neke je baš suprotno. Ponekad se promijeni urednik i taj novi urednik ima svoju viziju koja traži promjenu voditelja... I ja sam doživjela da su me maknuli iz nekih emisija, u dva ili tri navrata sam nestajala potpuno s ekrana i bila iza kamera, pa sam se opet vratila, i tako u krug. Takav je to posao, emisije se gase, rade se nove, urednici programa se mijenjaju... sve to ide u rok televizijskog posla. Nema tu skandala, to je na svim televizijama normalno.

Vodite i uređujete emisiju “Kod nas doma”. Kako se pripremate za intervjue i kako birate goste?

Ideja emisije ‘Kod nas doma’ - petkom, koju uređujem i vodim je da prati domaću glazbenu scenu. No kako je riječ o formatu koji je kombinacija svirke uživo i talk showa, aktualnost nije dovoljna. Gosti moraju moći ponuditi sadržaj ‘težak’ 45 minuta, a žanrovski se trudim da smo raznoliki, tako da zadovoljimo što širi auditorij. Ponekad je baš gušt ugostiti nekog manje poznatog i otkriti puno zanimljivih stvari iz njegova život te otkriti da su upravo to ti klinci čije pjesme čujemo na radiju iako nismo znali tko pjeva, a sljedeći put ugostiti neko stvarno jako ime koje je na našoj sceni u vrhu već desetljećima. Jako sam ponosna što su i gledatelji to prepoznali i što smo odlično gledani ne samo petkom nego i od ponedjeljka do četvrtka kad emisiju uređuju moje kolegice, a vode ih Barbara i Iva.

Gledatelji uvijek hvale vašu liniju. Ipak, kad uskočite u haljine, koje nerijetko nosite, i pokažete vitke noge, bacite ih u trans. Je li vam zanimljivo pratiti kako vas gledatelji, ali i vaši pratitelji na društvenim mrežama iz emisije u emisiju hvale zbog stylinga?

Pa, lijepo je kad te hvale, naravno, Ali najviše volim pohvale na račun emisije, najviše volim čuti da im je emisija bila dobra, da su se smijali i pjevali uz nju, da su nešto novo otkrili…

Znate nositi i hlače, dapače. Upravo to je nedavno 'naljutilo' gledatelje. Kako gledate na to da se ženama često sudi zbog modnih kombinacija, odnosno da je to češće tema nego outfit muških kolega?

Pa, to je nešto na čemu moramo poraditi kao društvo. Na tim dvostrukim kriterijima. Već samo primjećivanje da žene nisu isto komentirane kao muškarci je korak u tom smjeru.

Koja je tajna? Vježbate li redovito, zdravo se hranite ili je u pitanju i genetika? Ili možda sve troje?

Pa, vjerojatno sve troje. Vježbam, ne pretjerano, ali redovito već dugi niz godina, trudim se hraniti zdravo, ali pojedem ja i 'nezdravo', a i gene sam sigurno neke naslijedila haha… Imam sreće što baš volim voće i povrće i što se volim kretati, šetati, voziti bicikl…

Slovite za modno osviještenu ženu. Što je nešto što nikad ne biste odjenuli?

Ne bih odjenula nešto neudobno niti nešto u čemu si izgledam loše - kao, vjerujem, i većina ljudi.

Po struci ste profesorica hrvatskog jezika. Da niste novinarka, biste li radili npr. u školi?

Zašto ne? Mogu se zamisliti i u školi.

Šefica ste hrvatske delegacije za Euroviziju te urednica Dore. Ona je i ove godine u Opatiji, nove pjesme moći ćemo čuti 13. veljače. Kako teku pripreme?

Pripreme su u punom zamahu, ima doista puno posla, ali smo svi i uzbuđeni i željni realizirati što bolji festival u ovim ipak teškim epidemiološkim uvjetima.

Kakve će biti mjere zbog korone?

Nema ničega osim Dore - vjerojatno, i neće biti publike u dvorani. Imamo još epidemioloških ograničenja i pravila kojih će se morati pridržavati svi, i zaposlenici i izvođači.

Kako gledate na koronu? Umaraju li vas svakodnevni podaci o novozaraženima? Kako očuvati mentalno zdravlje u ovim danima kad nas je uz koronu pogodio i potres?

Od početka ove krize, mislim da će sve završiti za mjesec dana. I stalno tako. Optimistična sam i dalje, iako taj mjesec kad će sve prestati i vratiti se na staro nikako da dođe. Srećom, tijekom ljeta sam napunila baterije i izdržat ću još ovih 'zadnjih mjesec dana'… Takav sam tip, ne dam se crnim mislima i trudim se da mi je život i dalje pun smijeha, prijatelja, dobrih stvari.

Ove godine neće biti voditelja, već četiri voditeljice - Barbara Kolar, kojoj je ovo prva Dora te Daniela Trbović, Doris Pinčić i Jelena Lešić, koje su dosad barem jednom već vodile tu glazbenu svečanost. Što mislite, kako će se snaći?

Voditeljice su iskusne u vođenju show programa i vjerujem da će, ako će i imati tremu, to biti ona pozitivna trema koja te samo

tjera da budeš bolji. Bit će odjevene pod pomnim okom naše kostimografkinje Nataše Svekler primjereno svečanosti glazbe kakva Dora jest. Proba ćemo imati puno, i za izvođače i za voditeljice i za sve nas jer želimo da Dora 2021. bude najbolja do sada.

Kako na vaš javni posao gledaju sin Petar i kći Ewa? Koliko im je naporno školovanje jer se sve prebacilo online? Ili im je to olakotna okolnost jer su ionako informatički pismeni?

Nije im teško biti na računalima i tabletima, oni se snalaze, ali je teško biti osuđen na sobu, bez druženja, bez interakcije s nastavnicima i s prijateljima... Bez sportskih aktivnosti. Nije im lako ovako, suosjećam s njima. No, kao što sam rekla, vjerujem da će se i oni vratiti sretnijoj varijanti života vrlo brzo. Oni s mojim poslom žive od rođenja i njime nisu opterećeni. Njima je to uobičajeno.

Istaknuli ste u prijašnjim intervjuima da ste nakon razvoda od Svebora Labure 2011., s kojim imate djecu, imali dužu vezu. S bivšim suprugom ste u dobrim odnosima, bude li vam nekad žao što niste uspjeli vječno trajati?

Ne. Nema koristi od žaljenja. Volim svoj život i pamtim samo sretne dane.

Čime vas muškarac može osvojiti?

Spontanošću, duhovitošću, energijom i - izgledom, naravno.

Kakvi ste kad se zaljubite?

Sretna sam, sjajim, smješkam se, poletna sam, puna energije... Naravno, ako sam sretno zaljubljena. No imam sreću da se brzo odljubim ako druga strana ne reagira.