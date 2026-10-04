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Uskoro počinje druga epizoda 'Supertalenta': Par će izvoditi akrobacije, iako je ona slijepa

Piše Zrinka Medak Radić,
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Uskoro počinje druga epizoda 'Supertalenta': Par će izvoditi akrobacije, iako je ona slijepa
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Foto: NOVA TV
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Druga audicijska epizoda "Supertalenta" donijet će pregršt različitih talenata, neočekivanih trenutaka, smijeha i emocija

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Sve je spremno za drugu audicijsku epizodu 'Supertalenta' koja će početi u 20.15 na Novoj TV. Na pozornicu stiže devet novih kandidata, a svaki od njih ima svoj razlog zbog kojeg vjeruje da baš njegov talent zaslužuje mjesto među najboljima.

Kao i prošle godine, žiri čini Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilmana i Fabijan Pavao Medvešek, a voditelji su Igor Mešin i Frano Ridjan.

Foto: nova tv

Podsjetimo, prošle je nedjelje u prvoj epizodu showa Acro Team Shine, skupina mladih akrobata predvođena trenerom Danijelom iz Osijeka, nakon spektakularnog nastupa osvojila Zlatni gumb i izravno osigurala svoje mjesto u polufinalu. U samo nekoliko minuta izmjenjivali su se akrobatski elementi, balans i zahtjevne formacije, a sve je bilo izvedeno s impresivnom preciznošću.

NOVA EPIZODA PUNA IZNENAĐENJA Pred žiri 'Supertalenta' stiže par koji zajedno izvodi akrobacije, iako je ona potpuno slijepa
Pred žiri 'Supertalenta' stiže par koji zajedno izvodi akrobacije, iako je ona potpuno slijepa

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Komentari 2
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