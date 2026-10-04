Uskoro počinje druga epizoda 'Supertalenta': Par će izvoditi akrobacije, iako je ona slijepa

Sve je spremno za drugu audicijsku epizodu 'Supertalenta' koja će početi u 20.15 na Novoj TV. Na pozornicu stiže devet novih kandidata, a svaki od njih ima svoj razlog zbog kojeg vjeruje da baš njegov talent zaslužuje mjesto među najboljima.

Kao i prošle godine, žiri čini Maja Šuput, Martina Tomčić, Davor Bilmana i Fabijan Pavao Medvešek, a voditelji su Igor Mešin i Frano Ridjan.

Foto: nova tv

Podsjetimo, prošle je nedjelje u prvoj epizodu showa Acro Team Shine, skupina mladih akrobata predvođena trenerom Danijelom iz Osijeka, nakon spektakularnog nastupa osvojila Zlatni gumb i izravno osigurala svoje mjesto u polufinalu. U samo nekoliko minuta izmjenjivali su se akrobatski elementi, balans i zahtjevne formacije, a sve je bilo izvedeno s impresivnom preciznošću.