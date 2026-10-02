Pred žiri 'Supertalenta' stiže par koji zajedno izvodi akrobacije, iako je ona potpuno slijepa

Nakon što je prva audicijska epizoda donijela emocije, smijeh, uzbuđenje i prvi zlatni gumb sezone, potraga za talentima u 'Supertalentu' ide dalje. Već ove nedjelje na Novoj TV, i dan prije na Novu Play, na pozornicu stiže devet novih kandidata, a svaki od njih ima svoj razlog zbog kojeg vjeruje da baš njegov talent zaslužuje mjesto među najboljima.

Deset godina prijateljstva, ljubavi prema plesu i zajedničkih treninga spojili su se u Agua Company, skupinu talijanskih salsa plesača koja na pozornicu 'Supertalenta' ove nedjelje stiže spremna podignuti atmosferu.

Foto: NOVA TV

Zagrepčanin Juraj Zlatić, koji je sasvim slučajno završio sa saksofonom u rukama, danas svoj instrument obožava, a posebno mjesto ima na tulumima gdje, kaže, uvijek postaje glavni. Koliko će se njegov nastup svidjeti žiriju, ostaje za vidjeti. Svoj će talent pokušati dokazati i Marcano Balcano Leopardo koji tvrdi da je teško pobrojati sve njegove talente, no jedan ipak posebno izdvaja, a to je football freestyle.

Nadimak je dobio zbog leopard frizure i brzine kojom izvodi svoje trikove, a sada je, kaže, napokon došlo pravo vrijeme da pokaže zašto se smatra jednim od boljih u svijetu. U drugu audicijsku epizodu vraća se Aryan Ivanković, koji je na 'Supertalentu' nastupio još 2016. godine. U međuvremenu je, kaže, itekako napredovao, a ovog će puta žiriju pripremiti trik koji je pripremio za cijeli studio. Jedna od najemotivnijih priča dolazi iz Ukrajine.

Foto: NOVA TV

Oleksii i Olena bračni su par koji se već deset godina bavi akrobacijama. Zbog distrofije mrežnice Elena je vid počela gubiti još od rođenja, a u potpunosti ga je izgubila s 30 godina. Danas joj je suprug najveća podrška. Zajedno treniraju, pripremaju se za nastupe i, skupa rade baš sve. Njihov nastup bit će još jedan podsjetnik da prepreke ne moraju značiti kraj snova.

Foto: NOVA TV

Iz Zemuna dolazi i Bane Ekser, koji je, unatoč upozorenju supruge, ipak odlučio stati pred žiri. Na 'Supertalent' dolazi s novom pjesmom i velikim samopouzdanjem, uvjeren da je pozornica njegovo prirodno stanište. Posebnu pažnju privući će i Red Panda, akrobatkinja koja danas živi u SAD-u, a svoju je neobičnu vještinu počela razvijati još kao dijete. Dok su se druga djeca igrala, ona je trenirala balansiranje tanjura na glavi - i to uz pomoć cigle.

Na pozornicu stiže i Julia Marie Alilović, koja je prije dvije godine s obitelji iz Toronta preselila u Hrvatsku. Iako je do sada uglavnom pjevala u svojoj sobi, glazba joj je bila oslonac u teškim trenucima i s vremenom je prerasla u veliku ljubav. Pred žiri dolazi s gitarom, spremna prvi put svoj glas pokazati široj publici.

Foto: NOVA TV

Svojim glasom predstavit će se i 15-godišnja Marta Jurenec, djevojka koja odrasta u seoskoj idili, s tatom izrađuje namještaj, a slobodno vrijeme provodi istražujući prirodu i pjevajući u crkvenom zboru. Svoj je nastup čuvala kao strogo iznenađenje za sve.

Nova epizoda 'Supertalenta' donosi pregršt raznolikih talenata - od emotivnih pjevačkih izvedbi, preko fantastičnih plesnih točaka, pa sve do neobičnih i neočekivanih talenata koji će vas potpuno očarati. Ne propustite priliku doživjeti sve ove fantastične izvedbe na jednoj pozornici: u nedjelju od 20:15 na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play!