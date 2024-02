Uskoro počinje šesta po redu dodjela Rock&Off nagrada

Pripreme za dodjelu su pri kraju, a nezavisna glazbena novinarska nagrada Rock&Off će ugostiti samo najbolja imena domaće rock & off scene već ovog petka. Dodjela će se tradicionalno održati u zagrebačkoj Tvornici kulture s početkom u 20 sati.

Odličan program na dobro poznatoj lokaciji publika će moći pratiti i na YouTube kanalu nagrade Rock&Off, putem Facebook profila nagrade te putem brojnih domaćih portala od 19:30h.





U nastavku vam donosimo deset razloga zbog kojih nikako ne smijete propustiti dodjelu nagrade Rock&Off!

1. U šest godina Rock&Off je postao nagrada na koju se svi domaći rock&off glazbenici rado odazovu, bilo za nastup, networking ili samo zabavu što dokazuju i nastupi nekih od najboljih imena domaće glazbe koji će izvoditi svoje hitove na ovogodišnjem izdanju.



2. Na pozornici Rock&Off-a će nastupiti Detour, Jelusick, Miach, Natali Dizdar, Klinika Denisa Kataneca, IDEM, Zimizelen, Nina Romić, Reper iz sobe i Ivana Picek. Okupljene u Tvornici kulture i one koji će pratiti putem streama očekuje i iznenađenje tako da bi dodjela trebala biti pravi show. Uvjerite se u to sami i ne dajte da vas kasnije pitaju jeste li vidjeli one nastupe na Rock&Offu??

Foto: PROMO





3. Ne morate biti na licu mjesta kako biste pratili! Prijenos uživo dostupan je svima. Dodjelu šestog Rock&Off-a moći ćete pratiti na web stranici i YouTube kanalu nagrade, na Facebook profilu i na brojnim domaćim portalima te na društvenim mrežama partnera. Pozivamo vas da si natočite hladno piće i uživate uz sliku i priliku omiljenih izvođača pred vašim ekranima.



4. Najbolji tulum u gradu - party nagrade Rock&Off još je od prvog izdanja koje svi pamte dobio zavidan nadimak najboljeg tuluma u gradu, a organizatori su se i ove godine potrudili da titula opravda sva očekivanja. Voditeljica je kao i svih godina sjajna Martina Validžić. Za after je ove godine zadužen Luka Barbić iz TBF-a i Banana Zvuka koji će svojom selekcijom rasplesati sve nazočne. Bacite oko na aftermovie kako biste se "nabrijali" za dodjelu.

5. Rock&Off je prvo događanje u Hrvatskoj koje je na Iskonovim TV platformama dobilo vlastitu glazbenu videoteku, koja uz playliste i videospotove izvođača (bez reklama i ometanja) prikazuje i hvaljeni glazbeni serijal Diskont u koprodukciji Unisona i Iskona.

6. Uvijek uz glazbu koju volite - možda i najvažniji razlog zašto biste popratili Rock&Off dodjelu nagrada je da podržite rad glazbenika koje svakodnevno slušate, podupirete i koji drže mjesto na vašim playlistama. Na taj način podržavate i domaću rock&off scenu koja zahvaljujući vama raste iz godine u godinu. Vaša prisutnost, streaming, ulaznice i merch koji kupujete daju glazbenicima motivaciju za rad, a vama jamče nova izdanja.

Foto: PROMO





7. Iskonova nagrada publike - glavnu riječ ima publika nominiranih izvođača koja putem online glasanja do dana dodjele izabire one koji su ih svojom glazbom oborili s nogu u protekloj godini. Ovoga petka ćemo saznati tko su bili najbolji, a u konkurenciji su: Baba Yaga, Groovetastic, Grše, IDEM, Klinika Denisa Kataneca, Let 3, M.O.R.T., Natali Dizdar, Nina Romić, PIPSCHIPS&VIDEOCLIPS, TV EYE, Zimizelen i Živa.





8. Nagrada za životno djelo - Na šestoj dodjeli nezavisne glazbene novinarske nagrade Rock&Off nagradu za životno djelo dobit će posthumno ikona splitske glazbene scene i miljenik mnogih, Toma Bebić. Na dodjeli je pripremljen posebni hommage ovoj legendi domaće scene.

9. Na nagradi Rock&Off obilježavamo i slavimo rad i trud izvođača koje je 90 članova novinarskog žirija nominiralo za ovogodišnje nagrade. Pred žirijom je bio težak izbor, a publika će već ovoga petka imati priliku vidjeti tko je to najviše oduševio glazbene znalce i kritičare.





10. Rock&Off turneja - Svi nominirani u kategoriji Velikog praska godine će već po tradiciji otići na Rock&Off turneju koja se organizira diljem Hrvatske, a koja će dati priliku novim izvođačima da promoviraju svoj rad, scenu i postave temelje za daljnje uspjehe.

Platforma Rock&Offa je kroz dodjelu nagrada proizvela niz projekata koji uključuju veliku Rock&Off turneju, internetski radio, sustav medijskog praćenja Skener, malu školu Rock&Off novinarstva te iznimno uspješan i posjećen Iskonov Rock&Off glazbeni kviz. Organiziran je i ljetni glazbeni kamp za talentiranu djecu iz doma za nezbrinutu djecu u 2023. godini.

Foto: PROMO





"Najbolji tulum u gradu" odnosno centralna dodjela nagrada Rock&Off održat će se 2. veljače u zagrebačkoj Tvornici kulture.



Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici www.rockoff.hr ili na Rock&Off Facebook stranici. Pokretač nagrade je Hrvatsko društvo skladatelja, a koproducenti su Tvornica kulture i Unison, uz Iskon kao glavnog sponzora.