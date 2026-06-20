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NOVI DOMAĆI FILM

Uskoro svečana premijera filma 'Slomljeni teret' u Zagrebu

Piše 24sata,
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Uskoro svečana premijera filma 'Slomljeni teret' u Zagrebu
Foto: promo

„Slomljeni teret“ kroz mučan odnos dvoje ljudi problematizira razvoj agresije koja, uslijed emocionalne nestabilnosti partnera, u konačnici rezultira tragedijom

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U petak, 26. lipnja s početkom u 18:30 sati, u prostorima Kaptol Boutique Cinema održat će se svečana premijera novog domaćeg igranog filma „Slomljeni teret“, redatelja Marija Kanaeta. Riječ je o intrigantnom i napetom ostvarenju koje zadire duboko u anatomiju ljudskih odnosa i društvenih fenomena.

„Slomljeni teret“ kroz mučan odnos dvoje ljudi problematizira razvoj agresije koja, uslijed emocionalne nestabilnosti partnera, u konačnici rezultira tragedijom. Redatelj Mario Kanaet u ovom se djelu ne bavi samo samim činom nasilja, već secira proces i korake koji mu prethode – istražujući kako ljudi u teškim okolnostima opravdavaju zlo i postupno spuštaju svoj moralni prag.

Okosnicu radnje čini glavni lik koji se ne uspijeva nositi s krivnjom unutar veze. Zbog narušenog samopouzdanja odbija razumna rješenja i sugestije svoje partnerice , a utjehu i izlaz počinje tražiti izvan zajednice. Pod utjecajem savjeta prijatelja ksenofoba i ženomrsca, on postupno gubi moralni kompas te biva uvučen u svijet mržnje i netrpeljivosti , dok glas vlastite savjesti – materijaliziran u liku njegovog omiljenog pisca – s vremenom utišava.

Uvjerljivosti ove teške i napete psihološke drame pridonosi izniman glumački ansambl koji predvode istaknuta i talentirana imena domaće scene. Glumačku postavu filma čine: Ksenija Mezga, Domagoj Mrkonjić, Jakov Jozić, Vid Balog, Ivica Gunjača, Roko Raguž, Nina Brnetić, Damir Kanaet

Priča funkcionira kao svojevrsna paradigma našeg civilizacijskog trenutka. Ona zorno prikazuje kako osobne frustracije i nedostatak izlaznih strategija pojedince često odvode prema toksičnim ideologijama i kulturi mržnje. Slomljeni teret je djelo koje donosi rijedak pristup u domaćoj kinematografiji. Ovo nije film koji samo pita tko je žrtva, a tko krivac, već hrabro otvara puno neugodnije pitanje: kako netko postane krivac dok istodobno čvrsto vjeruje da je žrtva?“

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