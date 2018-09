Uspjeh Davida Skoke: Prvi Hrvat na kanalu 24Kitchen

David Skoko (43), poznati hrvatski kuhar i miljenik žena, izazvao je pozornost medija kada se prije nekoliko godina pojavio u 'MasterChefu' te emisiji 'No Reservations' Anthonyja Bourdaina. Ubrzo nakon radio je reda u 'Jezikovoj juhi', a sada vraća na male ekrane.

Kako doznaje Story, Skoku ćemo ove zime gledat na popularnom gastro kanalu 24Kitchen, gdje će se pridružiti kulinarskim zvijezdama kao što su Gordon Ramsay i Jamie Oliver.

- Ovo je vrhunac moje televizijske karijere i ostvarenje najluđih snova. U regiji već ima nekoliko emisija s kuharima iz Srbije i Slovenije, a mislim da je sad pravo vrijeme za hrvatsku emisiju. Kuhamo ovo već neko vrije, sad je spremno za serviranje - otkriva Skoko i priznaje da ima 'leptiriće' u trbuhu.

Foto: Kruške i jabuke

- Emisija će biti predstavljanje jednostavnih, tradicionalnih, domaćih jela s malim twistom. Od mene se očekuje da radim tri jela po epizodi . predjelo, glavno jelo i desert, a to će najčešće biti jela na kojima ma odrastao - kaže i dodaje kako je na prijašnjim TV projektima mnogo naučio što će mu sigurno pomoći u nadolazećem.

Kada se prvi put pojavio na televiziji izazvao je veliku pozornost. Gospođe su ga za zaustavljale na tržnici i molile da im misli nešto za ručak .Bilo je tu i zvižduka, dobacivanja... Ipak, priznaje, slava mu je donijela više pozitivnog nego negativnog .

- Donijela je našem restoranu 'Batelina' nešto manje promocije, a time i popunjenost, a ja sam dobio priliku sudjelovati u raznim gastronomskim projektima - priča te otkriva ime svoje nove emisije.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

- Emisija će se zvati 'David Skoko: stari gušti, nova kužina'. Od mene se očekuje da predstavim jednostavna, ali zanimljiva hrvatska jela gledateljima 24 Kitchena - pojašnjava i dodaje kako bi, od budućih kolega, volio surađivati s Maksutom Askarom iz Turske.

Zbog snimanja će mnogo izbivati iz kuće i restorana. Isto će trajati mjesec dana i bit će u Sofiji,a s nim će tamo biti i supruga Ana (41) s kojom ima sin Antona i kćer Franku. Pojasnio je i kako se supruga nosi s njegovom popularnošću.

- Zapravo sam joj jako smiješan. Moja Ana je totalno cool osoba i njoj je to najčešće zabavno. Više to utječe na mene i živcira me. Zajedno smo 24 godine i strašno se volimo, baš smo podrška jednom drugome. Uredu je to što radim dok ne utječe na našu vezu, a ne utječe - otkrio je i dodao kako mu mu je izgled olakotna okolnost, pogotovo kada je njegova televizijska karijera u pitanju.

Što se tiče planova za budućnost, Skoko je konkretan.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Za godinu dana vidim se kako baš u ovo doba godine kreće snimati dobru putopisnu emisiju i da bude dobra zezancija. Za pet godina vidim se u rekonstruiranoj 'Batelini', na istom mjestu gdje sam bio prije deset godina, kuhajući luđe nego prije s mladom ekipom koja sad sazrijeva u našoj kuhinji. Za deset godina vidim se kako šest mjeseci godišnje polovim sa svojom dragom na nekoj jedrilici ,a šest mjeseci provodim u Brazilu. Da ne radim ništa, da sam u penziji. Neće se to dogoditi. Realno, ne vidim se dalje od sadašnjeg stanja. U biti još sam mlad, za deset godina pedeset i kusur, ne'š ti, život je dug - zaključio je.