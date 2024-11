Usred emitiranja 'Ljubav je na selu', Valentina otkrila da je u vezi: 'Neka ljubav traje vječno'

Valentina Kordić iz ovogodišnje sezone showa 'Ljubav je na selu' intrigira javnost radi odnosa s Tonijem Patrčevićem, koji se produbljuje iz epizode u epizodu. Njezin posljednji potez izazvao je euforiju među gledateljima.

Na svom Facebook profilu, Valentina je za svoj ljubavni status navela da je 'u vezi'.

Foto: facebook/screenshoot

'Čestitke prijo, neka ljubav traje vječno' i 'Čestitam vam od srca', pisali su joj pratitelji, a ona im je zahvalila na lijepim željama.

Nije otkrila s kojim muškarcem je u vezi, iako bi brojni pomislili na Tonija. S njim je viđena i kako se drže za ruke u Vinkovcima.

No, s obzirom na to da je emitiranje aktualne sezone showa još uvijek u tijeku, prema dosadašnjim pravila u kojima sudionici istog nisu smjeli otkrivati detalje snimanja sve do kraja showa, za pretpostaviti je da će službena potvrda o njihovoj vezi ipak pričekati još neko vrijeme.