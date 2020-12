Usred lockdowna: Kruže fotke partyja u zagrebačkom hotelu

<p>Ovih dana se po društvenim mrežama priča o partyju, doduše tajnom, koji je organiziram u jednom zagrebačkom hotelu. Neki influenceri objavili su snimke koje su navodno zabilježili tijekom te zabave. Iako su se jedni naljutili jer se tijekom pandemije organizira party, a još su na snazi i brojne zabrane, drugi pozdravljaju koncept povezivanja ljudi uz minimalnu opasnost od širenja zaraze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovako je to izgledalo krajem rujna </strong></p><p>Kako piše<a href="https://www.telegram.hr/zivot/ovo-su-slike-partyja-u-zagrebackom-hotelu-usred-lockdowna-napravili-smo-koncept-kojim-ne-krsimo-mjere/?fbclid=IwAR2ihd5NWY3DdbCAqDHfnjs3s4AeiMNv5qJV2FC5Xm4q3-x0s2rIfI-BdVk" target="_blank"> Telegram.hr</a>, zabava je organizirana u Timeout Heritage Hotelu Zagreb, a njihov PR potvrdio im je da je jedan party održan, ali i da se planiraju novi koji će se održavati svakog petka i subote, sve dok za njih bude interesa.</p><p>Sve funkcionira na sljedeći način - u svakoj sobi smije boraviti broj ljudi definiran kategorizacijom hotela i oni su gosti hotela, a s DJ-em i gostima iz ostalih soba povezani su preko online streama.</p><p>- Ne mogu dovoljno naglasiti koliko nam je važno to da gosti ostanu međusobno odvojeni, i da ostanu odvojeni od sobe u kojoj je DJ. Nitko ne smije otići u tuđu sobu. Strogo je zabranjen prijelaz iz sobe u sobu, što osiguravaju redari. Želimo stvoriti događaj na koji ljudi mogu doći bez brige za svoje zdravlje i bez brige oko toga da će prekršiti zaštitne mjere. Sve radimo preko Zooma. Preko Zooma streama i DJ, koji je u jednoj od hotelskih soba, a sve sobe se međusobno vide na TV-u - pojasnio je PR hotela.</p><p>U hotelu imaju 49 soba, a za ove partyje koristit će njih 20. Baš svi gosti moraju se prijaviti na recepciji. Do sada su organizirali jedan 'test' party, pomoću kojeg su htjeli ustanoviti može li taj koncept uspjeti, hoće li se ljudi zabaviti i pritom ostati sigurni i zaključili su da imaju nešto u čemu će ljudi uživati, pa će s time i nastaviti, kaže PR. </p><p>Na pokusnom partyju bili su neki poznati hrvatski influenceri.</p><p>- Bila je influencerica i youtuberice Ema Helena, kao i Lay-Z i Fran Lauš. Pomogli su nam da testiramo i pokrenemo ideju - rekao je za kraj. </p>