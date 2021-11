Ilija M. (57) nepravomoćno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u utorak proglašen krivima za uhođenje i uspostavljanje neželjenog kontakta s popularnom pjevačicom Ninom Badrić. Sudac Marijan Bertalanič izrekao mu je osam mjeseci zatvora uvjetno na tri godine te dvije sigurnosne mjere, obvezno psihijatrijsko liječenje koje može trajati do tri godine te zabranu približavanja i uznemiravanja Nine Badrić, također na tri godine. Osim toga mora platiti i troškove psihijatrijskog vještačenja. Ukoliko se ne bude držao izrečenih mjera sud mu može opozvati uvjetnu osudu i poslati ga na izdržavanje kazne u zatvor.

U obrazloženju presude naveo je da sud nije našao nijedan razlog ni motiv zbog čega bi Nina Badrić lažno optužila Iliju.

- Ona je vrlo uvjerljivo, životno i okolnosno opisala kako ste je pratili i uznemiravali u inkriminiranom periodu. Prvo Vas je blokirala na Facebooku pa Vam je jasno i nedvosmisleno rekla da ne želi nikakav kontakt i da je prestanete uznemiravati. Isto Vam je dala do znanja i na Jelsi. Kako to nije imalo efekta na kraju je bila prisiljena podnijeti kaznenu prijavu - kazao je sudac te dodao da način na koji je pratio žrtvu bi kod svakog građanina izazvao tjeskobu pa i strah za svoju sigurnost.

Teretili su ga da je od 2018. godine pa do 2020. pratio i uhodio Ninu Badrić te s njom pokušavao ostvariti neželjeni kontakt, kako putem društvene stranice tako i osobno.

U svojoj obrani Ilija je porekao optužbe.

- Ne sporim da mi se gospodična Nina svidjela u svojoj glazbi te da sam bio njezin fan. Išao sam zato i na njezine koncerte, ne na svaki, no bio sam na 15-ak koncerata u desetak godina. Nikad se nisam stavljao u poziciju da ću biti blizu nje. na tim koncertima sam se zabavljao, ne znam što znači formulacija da sam zurio ili bio nepristojan. Na Jelsu sam otišao jer sedam godina tamo ljetujem i to s njom nema nikakve veze - kazao je umirovljenik.

Dodao je da na Jelsi iznajmljuje sobu te da je točno da ju je tri puta mijenjao, no to je bilo zbog cijene, a ne zbog bilo čega drugoga.

- Jelsa je mali gradić i sve je udaljeno 200-tinjak metara. Nikad nisam kucao na njezina vrata. Ne znam koliko su drugi umjetnici napadani na Facebooku, ono što sam ja ostavio u komentarima uvijek je bila podrška, dok je bilo drugih koji su bili neugodni. Nikad joj nisam pristupio u backstageu niti išta uzvikivao na koncertima. Prišao sam joj samo jednom kad sam išao u dućan u Kvintičkoj ulici u Zagrebu. Ona je izlazila i zaključavala vrata stana, nakon što se okrenula prišao sam joj i rekao da pišem pjesme. Drugi put na Jelsi, ona je ugledala mene i prišla mi i pitala da li ju pratim. Rekao sam da ju ne pratim i da sam tamo zbog klime i jer mi se sviđa gradić, a sljedeći dan sam otišao - kazao je te dodao da se zapravo nadao poslovnoj suradnji jer on piše pjesme, a Nina je pjevačica.

Napomenuo je da je znao prolaziti ulicom u Zagrebu gdje ona stanuje, no to je bilo zato jer i on stanuje u blizini te kupuje u tamošnjim dućanima.

- Na njezinu Facebook stranicu poslao sam jednu svoju pjesmu koja je ona, ili netko iz njezinog tima, administrator stranice pohvalio i to mi je bio povod da joj se javim - uvjeravao je Ilija. Na daljnja pitanja nije želio odgovarati.

Na presudu ima pravo žalbe.