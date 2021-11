Nina Badrić (49) je gostovala u web-serijalu 'Fakap' i otkrila kako ju je prijateljica nagovorila da napravi profil na popularnoj aplikaciji za upoznavanje Tinder.

- Moja frendica iz New Yorka mi je rekla - 'Pa kako to da nisi na Tinderu, daj da ja tebe stavim na Tinder!' Kaže ona meni, 'Ako može Sharon Stone onda možeš i ti, znaš koliko se frajera javlja na toj mreži, pa tu u Americi sve osobe iz javnog života su na Tinderu' - ispričala je pjevačica, koja je na aplikaciji koristila lažno ime.

- Nazvala sam se Viktorija, iz zezancije, ali stavila sam svoju sliku. Sve danas možeš lagati i muljati, živimo u virtualnom svijetu, pa sam i ja tamo prodala par fora. A onda su mi se počeli javljati frajeri i govoriti 'što lažeš', 'stavila si fotku od Badrićke', 'stavi svoju fotku' - otkrila je, te dodala kako se nikada nije našla s niti jednim od udvarača na Tinderu.

Nina je u istom serijalu otkrila kako dan danas žali što nije otišla na večeru s holivudskom zvijezdom Kevinom Costnerom (66).

- Imala sam 25 godina, bila sam klinka i tada sam puno nastupala po vani, bila sam u Monte Carlu na nekakvoj gala večeri. I on me pozvao van, a ja sam bila sigurna da je to šala! To je kad si mlad i nemaš samopouzdanja - ispričala je Badrić.