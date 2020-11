Uvodića shrvala vijest o Kićinoj smrti: 'Nisam želio vjerovati da je moguće. Svi su ga obožavali'

Kako kaže TV voditelj najgledanije emisije HTV-a, Kiću su svi voljeli i u njegovoj je emisiji bio gost kad god bi to poželio. Obožavao ga je i bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

<p>Ne mogu opisati svoju tugu, vijest o Kićinoj smrti me potpuno slomila, kaže televizijski voditelj <strong>Branko Uvodić</strong>, koji je, kako je rekao, <strong>Krunoslava Kiću Slabinca</strong> poznavao više od 50 godina i bili su kućni prijatelji.</p><p>- Mislio sam da će dobiti ovu bitku, bio je uvijek mentalno snažan i nisam želio vjerovati da će odustati - kaže Uvodić.</p><p>Prisjetio se zajedničke mladosti u Kićinom rodnom Osijeku gdje je Slabinac počeo nastupati kao tinejdžer. </p><p>- Počeo je pjevati još u dječjim kazališnim predstavama. Odrastao je u samom centru grada i krenuo u glazbenu školu. Počeo je svirati tamburicu, ali se ubrzo prebacio na gitaru i počeo pjevati rock. No Kićo je bio toliko svestran umjetnik da je i sam skladao, a mogao je pjevati sve – od rocka, do popa i bećaraca.</p><p>Branko je s Krunoslavom surađivao na mnogim slavonskim glazbenim festivalima, a kako kaže, u emisiji 'Lijepom našom' koja je krenula 1995. godine, Kićo je uvijek bio dobrodošao.</p><p>- Kod mene je imao 'carte blanche'. Kad god je htio i imao vremena i volje, mogao je doći u ovu emisiju jer su ga obožavali u svim krajevima Hrvatske, ali i izvan Hrvatske.</p><p>Kićo je, prema Uvodićevim riječima, najzaslužniji za dvije važne stvari:</p><p>- Kao saborski zastupnik izborio se da se svim autorima isplaćuju tantijeme za izvođenje njihovih pjesama na radijskim i televizijskim postajama. I drugo – zahvaljujući njemu UNESCO je bećarac stavio na popis nematerijalne kulturne baštine jer ga je Kićo neumorno promovirao.</p><p>Kako kaže tv-voditelj najgledanije emisije HTV-a, Kiću je obožavao i bivši hrvatski predsjednik.</p><p>- Franjo Tuđman je jako volio i cijenio Kiću Slabinca. Kićo se u prvim danima rata silno angažirao na nabavci i oružja i davao donacije, a i sam je bio pričuvni časnik HV-a.</p><p>Nakon turbulentnih godina – nakon što je imao saobraćajnu nesreću i nakon što je doživio moždani udar, Kićo je svoj mir nalazio u crkvi.</p><p>- Kako je stanovao u Šestinama, jako je bio povezan s tamošnjom župom i svećenicima gdje je nalazio svoj duhovni mir. A onda bi se vraćao na pozornicu i pjevao, imitirao, pričao viceve i zabavljao milijunsku tv-publiku. Da je imao dobrog menadžera sigurno bi i puno bolje financijski prošao, smatra Uvodić.</p><p>Ipak, sjeća se Kiće kao iznimno zabavnog i duhovitog čovjeka, koji je volio dobro pojesti i bio je pravi gurman.</p><p>- Odrastao je u siromašnoj obitelji u kojoj je tata Stevo bio krojač. Majka ga je upisala u glazbenu školu i podržavala u Kićinoj ideji da se bavi samo glazbom. Nažalost, moj dragi i neprežaljeni Kićo sad će se vratiti u svoj rodni Osijek, nedaleko svoje rodne kuće. Bit će, prema svojoj želji, sahranjen na groblju Svete Ane u obiteljskoj grobnici uz svoje roditelje i brata Branka, rekao je Uvodić koji će, unatoč epidemiološkim mjerama, ipak otputovati u Osijek i posljednji se put pozdraviti sa svojim dragim prijateljem.</p>