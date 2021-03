Na TikToku možete plesati, pjevati, prankati ljude, snimati urnebesne izazove, a možete i vježbati. Na ovoj su popularnoj društvenoj mreži brojni fitness treneri koji u kratkim videima pokazuju kako postati fit i vježbati na zabavan i drugačiji način. Demi Bagby i Antonie Lokhorst trenutno su najpoznatiji TikTok treneri na svijetu, a ukupno ih prati više od 16 milijuna ljudi.

Demi na svom profilu skatea u kupaćem kostimu, igra golf, vježba na plaži, a pokazuje i kako svatko može vježbati kod kuće bar deset minuta dnevno. Antonie često objavljuje videa iz teretane i demonstrira kako najlakše vježbati u paru, s dečkom, curom, frendicom, bratom ili mamom i tatom. Iako je mnogim fitness trenerima bilo teško tijekom pandemije i lockdowna, njih dvoje pronašli su način kako vježbati kod kuće i nastaviti s onime što vole. Nije bilo jednostavno, ali su se snašli.

- Prošla je godina bila jako izazovna, ali me baš zbog toga potaknula da budem bolja. Čak i prije svega ovoga mnogo ljudi se žalilo kako nemaju dovoljno vremena za odlazak u teretanu. A sad mislim da svi shvaćaju da vježbati možeš bilo gdje, od kuće pogotovo. Jako mi je drago zbog toga i super mi je to što smo svi izazvali sami sebe u toj napornoj godini – objasnila je u jednom intervjuu. Svaki njen video trening na TikToku pogleda i više od milijun ljudi, a ista je situacija i na profilu njezina kolege, Antonia. On motivira svoje pratitelje da iz dana u dan budu bolji i zadaju si nove izazove.

- U posljednjih nekoliko mjeseci prvo što se trudim napraviti ujutro kad se probudim je napraviti nekoliko zadataka, obaviti nešto što moram taj dan – objašnjava Antonie. Bilo da je riječ o vježbanju, kućanskim poslovima ili poslu, trudi se u svaki zadatak unijeti malo fizičke aktivnosti. Isto uči i svojih oko pet milijuna TikTok pratitelja, koji ga vjerno gledaju i slušaju. Svaki njegov video skupi i po dva, tri, a neki čak i po pet ili šest milijuna pregleda. Najviše ga vole gledati kako vježba s frendovima ili kolegama u paru, a njegov najgledaniji video je onaj na kojem radi sklekove.

'Ja ne mogu napraviti na jedan, a vidi koliko si ih ti napravio', komentar je jedne čitateljice ispod tog videa. Antonie se potrudio i dao joj vrlo koristan savjet. 'Pokušaj raditi sklekove s koljenima na podu, bit će ti mnogo lakše', napisao je. A još ovakvih super savjeta možete naći i kod njega i kod Demi na profilu.

