Uz pravu produkciju, a i budžet, može se napraviti serija koja će biti gledana i draga je ljudima

Već prije prve sezone bilo je jasno da to nije nikakav nastavak, tek da se “naslanja” na film. I uspjeli su. Muzika, kostimi, dojam vremena, sve je to bilo sjajno u prvoj sezoni. Pa je došla druga sezona, još izazovnija, tražili su nove likove i uspjeli i u tome. Rade Šerbedžija, koji je “naslijedio” Otokara Levaja iz prve sezone, bio je sjajan, a iz prve je postave, i filma, tu i dalje Mirjana Bohanec Vidović. Bili smo nekoliko puta na setu snimanja serije, već u prvoj sezoni je bilo sjajno.

Nastavilo se tako i u drugoj sezoni. Nije lako, naravno, ali ipak su uspjeli. Druga sezona je uspjela. Sad smo svi vidjeli da je ta serija samo dokaz da se može. Uz pravu produkciju, a i budžet, može se napraviti serija koja će biti gledana, koja će ljudima biti draga. Reakcije publike su sjajne, jednu nam je i Mirjana Bohanec Vidović.

- Zaustavio me nedavno gospodin u parku i kaže mi: ‘Gospođo, moram vam beskrajno zahvaliti’. Pitam ga: ‘Zašto’. On odgovara: ‘Pa na seriji, to je prvi put da mi tri generacije, unuci, mama i tata te baka i deda, zajedno gledamo jednu seriju jer je to fino, uljuđeno, nema prostota, seksa i ne znam čega i jako smo zbog toga sretni i jako čekamo dalje.

A hoće li biti treće sezone, kratko nam je rekla: “Da, nešto se čuje oko toga. No nije na meni da o tome pričam. Znam da je bilo puno želja da se nastavi dalje. Iako je stvarno teško izmisliti sad što se s tim likovima događa dalje, ali možda će biti treće sezone”.