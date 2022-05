Užasno iskustvo glumice Rebel Wilson: 'Kolega me pozvao u sobu i skinuo hlače. Odvratno'

Kada je glumica Rebel Wilson (42) krenula u snimanje svog novog filma 'Senior Year' za Netflix, pobrinula se da unese u njega 'urnebes i srce', ali i da se svi osjećaju sigurno na setu.

- Budući da u filmu ima puno mladih glumaca, htjela sam biti sigurna da ih svi ljudi na setu poštuju - ispričala je Wilson za američki People.

Upravo to je bio najvažniji kriterij prije snimanja filma, a prisjetila se i kako je unatrag nekoliko godina i ona doživjela maltretiranje na setu.

- Pozvao me u sobu i svukao hlače - kaže Rebel te otkriva da ju je pred svojim prijateljima zatražio da izvede razvratan čin.

- Bilo je grozno i ​​odvratno. I ponašanje poslije, sve je to bilo prije #MeToo pokreta gdje su na neki način pokušali uništiti i mene i moju karijeru. Da se to dogodilo nakon #MeToo-a, onda sam ih jednostavno mogla razvaliti - govori Wilson.

Glumica je u ovom slučaju odmah potražila i pravnu pomoć. Osim toga, i ona ima diplomu prava na Sveučilištu New South Wales.

- Budući da sam odvjetnica, dokumentirala sam to i nazvala sam svog predstavnika. Zato sada imam neke stvari u pisanom obliku o tome što se dogodilo - ističe glumica.

Pobrinula se da ljudi iz industrije doznaju što joj se dogodilo.

- Sada to više nikada ne bih učinila. Mislila sam da je čak i žalba mojoj agenciji veliki korak. I žaliti se studiju. No saznala sam da sam već četvrta osoba koja se žalila na tog tipa. Takvo odvratno ponašanje, ali mnoge žene prošle su puno gore. Kada bi se to ponovilo, vjerojatno bih se još više zauzela za sebe i to prvenstveno zbog hrabrosti drugih žena - zaključuje Wilson.

