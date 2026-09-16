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TREĆA AUDICIJSKA VEČER

Uzbuđenje u MasterChefu: Ivani će se pred žirijem tresti ruke, a onda kreću brojni problemi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Uzbuđenje u MasterChefu: Ivani će se pred žirijem tresti ruke, a onda kreću brojni problemi
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Foto: NOVA TV
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Tko će dobiti pregaču, a tko će se vratiti kući ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play

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Pred chefovima Stjepanom Vukadinom, Marijom Miheljom i Goranom Kočišem novi je dan odluka i prepoznavanja tko od natjecatelja ima potencijal za MasterChef kuhinju. Treća audicijska večer donosi različite kulinarske pristupe, borbu s uzbuđenjem i nova lica, a jedno od njih je Ivana Bartula iz Visokog u BiH koja će svoju dugogodišnju želju pokušati ostvariti balkanskim beef tartarom.

„Oduvijek mi je bila želja da sudjelujem u MasterChefu i sad mi se pružila prilika“, reći će Ivana. No čim stane pred chefove, trema će učiniti svoje. Žiri će primijetiti da joj se ruke tresu, a dodatni problem pojavit će se tijekom pripreme palente. Kada shvati da je pretvrda, pokušat će je spasiti dodavanjem ribanog sira.

Foto: NOVA TV

Iva Gluhak iz Čakovca chefovima će pripremiti losos s pireom od graška i umakom od kopra. „Jako volim kuhati. Volim isprobavati nove začine“, otkrit će Iva. No pred žirijem neće biti dovoljno pokazati samo ljubav prema kuhanju jer će pomno analizirati njezine odluke, a Goran će joj poručiti da previše energije troši na pričanje.

U svoje će provjereno jelo najviše vjerovati Filip Krupski iz Slatine, koji stiže s carbonarom. „Kako radim doma, tako ću napraviti i tu. Meni je moja carbonara najbolja carbonara“, samouvjereno će najaviti. Iskustvo rada u hotelskoj kuhinji dodatno ga je uvjerilo koliko voli kuhati, no chefovi će zapaziti da na audiciju donosi gotovu tjesteninu.

Foto: NOVA TV

Posebnu pozornost žirija privući će Melanie Drenski Kujundžić iz Velike Gorice. Pripremit će biftek na kremi od mrkve s glaziranim šparogama, a u kuhinju će ući svjesna da povratka nema. „Pod stresom sam, uzbuđena sam. Kako bude-bude. Nema nazad“, reći će Melanie. Već izgled njezina tanjura privući će pozornost chefa Marija toliko da će ga poželjeti pokazati ostalim članovima žirija, a hoće li okusi opravdati vizualni dojam, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.

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