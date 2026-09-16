Tko će dobiti pregaču, a tko će se vratiti kući ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play
Uzbuđenje u MasterChefu: Ivani će se pred žirijem tresti ruke, a onda kreću brojni problemi
Pred chefovima Stjepanom Vukadinom, Marijom Miheljom i Goranom Kočišem novi je dan odluka i prepoznavanja tko od natjecatelja ima potencijal za MasterChef kuhinju. Treća audicijska večer donosi različite kulinarske pristupe, borbu s uzbuđenjem i nova lica, a jedno od njih je Ivana Bartula iz Visokog u BiH koja će svoju dugogodišnju želju pokušati ostvariti balkanskim beef tartarom.
„Oduvijek mi je bila želja da sudjelujem u MasterChefu i sad mi se pružila prilika“, reći će Ivana. No čim stane pred chefove, trema će učiniti svoje. Žiri će primijetiti da joj se ruke tresu, a dodatni problem pojavit će se tijekom pripreme palente. Kada shvati da je pretvrda, pokušat će je spasiti dodavanjem ribanog sira.
Iva Gluhak iz Čakovca chefovima će pripremiti losos s pireom od graška i umakom od kopra. „Jako volim kuhati. Volim isprobavati nove začine“, otkrit će Iva. No pred žirijem neće biti dovoljno pokazati samo ljubav prema kuhanju jer će pomno analizirati njezine odluke, a Goran će joj poručiti da previše energije troši na pričanje.
U svoje će provjereno jelo najviše vjerovati Filip Krupski iz Slatine, koji stiže s carbonarom. „Kako radim doma, tako ću napraviti i tu. Meni je moja carbonara najbolja carbonara“, samouvjereno će najaviti. Iskustvo rada u hotelskoj kuhinji dodatno ga je uvjerilo koliko voli kuhati, no chefovi će zapaziti da na audiciju donosi gotovu tjesteninu.
Posebnu pozornost žirija privući će Melanie Drenski Kujundžić iz Velike Gorice. Pripremit će biftek na kremi od mrkve s glaziranim šparogama, a u kuhinju će ući svjesna da povratka nema. „Pod stresom sam, uzbuđena sam. Kako bude-bude. Nema nazad“, reći će Melanie. Već izgled njezina tanjura privući će pozornost chefa Marija toliko da će ga poželjeti pokazati ostalim članovima žirija, a hoće li okusi opravdati vizualni dojam, ne propustite doznati u novoj epizodi MasterChefa večeras na Novoj TV, a već sada na Nova Play.
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