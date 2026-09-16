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Tko je Duška iz MasterChefa? TikTokericu prati više od 400 tisuća ljudi, bavi se fotografijom

Piše 24sata,
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Tko je Duška iz MasterChefa? TikTokericu prati više od 400 tisuća ljudi, bavi se fotografijom
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Foto: Luka Dubroja
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Duška Stepanov Crnković dobila je svoju pregaču u drugoj epizodi MasterChefa, ova fotografkinja i influencerica osvaja iskrenošću

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U drugoj epizodi nove sezone 'MasterChefa', do pregače je stigla Duška Stepanov Crnković, iako je njezina salata od bifteka i jagoda podijelila žiri. Mario joj je zbog pogrešaka u kuhanju dao „ne“, dok je Goran prepoznao potencijal: „Previše energije trošite na priču, a malo na kuhanje. Imate osjećaj za okus, začinjavanje, balans i kontrast. Ali trebate se fokusirati na ono što radite, a ne na ono što pričate. Dat ću vam 'da'.“ Uz Stjepanovu podršku Duška je osvojila potrebna dva „da“. „Idemo slaviti, ima još bifteka kod mene doma“, našalila se nakon prolaska.

Duška Stepanov je influencerica i fotografkinja iz Novog Sada koja živi u Zagrebu, na TikToku ima 417 tisuća pratitelja, no društvene mreže joj nisu primarne.

Foto: Luka Dubroja

"Iskreno, nisam i ne smatram ih svojim životnim pozivom, već i dalje poslom 'sa strane'. Društvene mreže krenule su mi spontano, bez nekog velikog plana. Fotografija je bila moj prvi posao i ljubav, a mreže su se nekako prirodno nadovezale na to. Mislim da prije pet godina nitko nije mogao očekivati da će društvene mreže biti toliko mainstream danas", rekla je u intervjuu za Dnevnik.hr.

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Tko je Duška iz MasterChefa? TikTokericu prati više od 400 tisuća ljudi, bavi se fotografijom VIDEO
Tko je Duška iz MasterChefa? TikTokericu prati više od 400 tisuća ljudi, bavi se fotografijom | Video: 24sata/TikTok

Publiku je osvojila upravo time što ne pokušava glumiti savršen život. 

"Vjerojatno kombinacija svega, ali rekla bih najviše osjećaj da sam obična osoba kao i oni koji me gledaju. Volim estetiku i lijep sadržaj, ali ne volim glumiti neki nedostižni način života. Ljudi danas brzo osjete kada je nešto umjetno ili isforsirano, a mene to umara", dodala je.

@duska_stepanov Pogodi koliko čaša dnevno popijemo 😂 #sok #voće #zdravaprehrana #povrce #mamaidjeca ♬ original sound - Duška

Prije TikToka, Duška se bavila fotografijom. Završila je grafički dizajn, a ima i diplomu majstorskog ispita iz fotografije. Njena specijalnost su fotografije malenih beba i obitelji. 

Duška ima dvoje djece, a otvoreno je govorila i o razvodu, koji je opisala kao jedno od najtežih i najstresnijih razdoblja u svom životu.

Nakon razvoda nije planirala novu ljubav, no ona se dogodila kada je upoznala partnera Fabia Kovačevića. 

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Zagreb: Održan je Story Hall of Fame | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

"Nakon razvoda otišla sam na nekoliko dejtova i kad sam vidjela kako stoje stvari, odlučila sam čvrsto ostati sama. Uostalom, ja sam bogata osoba, imam djecu, stabilan posao, sve što nekome treba za potpun život. E, baš tad sam upoznala Fabia. Bilo je to na prvi pogled kao neka munja. Dugo sam se nećkala i tražila razloge zašto naša veza nije dobra ideja, tu je i razlika u godinama... ali on nije popuštao. Bio je uporan i odlučan. Osvojila me je njegova pozitivna energija, jednostavnost, spremnost da preokrene cijeli svijet da nešto postigne kad zacrta. Mislim da su najbolje stvari u životu upravo takve, dogode se kada ih najmanje planiraš", priznala je za Dnevnik.hr.

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