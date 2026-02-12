UŽIVO Počinje prva polufinalna večer Dore, 12 izvođača bori se za veliko finale na Prisavlju

SVE ŠTO TREBATE ZNATI

Danas kreće 27. po redu natjecanje Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije. Ove je godine podijeljeno u dvije polufinalne večeri, 12. i 13. veljače, dok će se veliko finale održati u nedjelju 15. veljače. U svakoj polufinalnoj večeri predstavit će se po 12 pjesama. Po osam najboljih iz svake večeri će se plasirati u finale.

