Večeras od 20.15 na HRT 1 počinje prvo polufinale Dore. Natječe se 12 pjesama, a najboljih osam ide dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. Sutra će biti drugo polufinale, iz kojeg također osam pjesama ide dalje
EUROSONG UTRKA
UŽIVO Počinje prva polufinalna večer Dore, 12 izvođača bori se za veliko finale na Prisavlju
Live
Sortiranje događaja
TKO NASTUPA VEČERAS?
U prvoj polufinalnoj večeri, 12. veljače, nastupaju, ovim redoslijedom:
1. Lima Len - Raketa
2. Jasmina Makota - Higher
3. Ananda - DORA
4. Tony Sky - O ne!
5. Fran Uccellini - Ako bolje bude sutra
6. Ema Bubić - Vrijeme za nas
7. Noelle - Uninterrupted
8. Alen Đuras - From Ashes to Flame
9. Fenksta - Memento Mori
10. Cold Snap - MUCHO MACHO
11. ToMa - Ledina
12. LELEK - Andromeda
SVE ŠTO TREBATE ZNATI
Danas kreće 27. po redu natjecanje Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije. Ove je godine podijeljeno u dvije polufinalne večeri, 12. i 13. veljače, dok će se veliko finale održati u nedjelju 15. veljače. U svakoj polufinalnoj večeri predstavit će se po 12 pjesama. Po osam najboljih iz svake večeri će se plasirati u finale.
Više pročitajte OVDJE.
Preporučeni članci
${content}