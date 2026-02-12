Obavijesti

Komentari 3
Kako glasati u polufinalu Dore?

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Svih 12 izvođača predstavilo je svoje pjesme u prvom polufinalu Dore večeras. Samo njih osam ide dalje, a o tome odlučuju isključivo gledatelji. Evo kako možete dati glas svom favoritu

Admiral

Večeras se, u prvoj polufinalnoj večeri Dore, predstavilo 12 izvođača sa svojim pjesamama. To su Lima Ren s pjesmom 'Raketa', Jasmina Makota s 'Higher', Ananda s pjesmom 'Dora', Tony Sky s 'O ne!', Fran Uccellini koji je izveo pjesmu 'Ako bolje bude sutra', Ema Bubić s 'Vrijeme za nas', Noelle s 'Uninterrupted', Alen Đuras s pjesmom 'From Ashes To Flame', Fenksta i 'Memento Mori', Cold Snap s 'Mucho Macho', ToMa s pjesmom 'Ledina' te grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'. 

Samo osam od ovih 12 pjesama proći će dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače. 

A o tome koje će pjesme proći, odlučuju isključivo gledatelji i to televotingom (SMS porukama i pozivima). 

Foto: screenshot/HRT

