Kako glasati u polufinalu Dore?

Večeras se, u prvoj polufinalnoj večeri Dore, predstavilo 12 izvođača sa svojim pjesamama. To su Lima Ren s pjesmom 'Raketa', Jasmina Makota s 'Higher', Ananda s pjesmom 'Dora', Tony Sky s 'O ne!', Fran Uccellini koji je izveo pjesmu 'Ako bolje bude sutra', Ema Bubić s 'Vrijeme za nas', Noelle s 'Uninterrupted', Alen Đuras s pjesmom 'From Ashes To Flame', Fenksta i 'Memento Mori', Cold Snap s 'Mucho Macho', ToMa s pjesmom 'Ledina' te grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda'.

Samo osam od ovih 12 pjesama proći će dalje u finale koje će biti u nedjelju 15. veljače.

A o tome koje će pjesme proći, odlučuju isključivo gledatelji i to televotingom (SMS porukama i pozivima).

Foto: screenshot/HRT