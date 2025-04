Uznemirio nas je video kćeri koji je bez našeg dopuštenja objavljen na mrežama

Naša pjevačica Hana Huljić Grašo nedavno je na svojem YouTube kanalu Hana Baby Channel objavili pjesmu "Uskrsna pjesma (Aleluja)", a najveće iznenađenje bilo je što pjesmu s njom izvodi kći Alba.

- Zapravo je bilo neplanirano da Alba pjeva, svakako je to nešto što se dogodi spontano. Tako sam i ja svom tati, još od srednje škole, snimala prateće vokale kad god je to bilo potrebno. Netko tvoj ti je uvijek pri ruci, a rad na pjesmi donosi spontane i neplanirane izmjene - otkrila je Hana u velikom intervjuu za Večernji list.

Uskoro nova uspavanka

- U planu je bila jedna nova uspavanka, koja je već gotova i čeka svoj izlazak na Hana Baby Channelu. No prošli mjesec su tete iz vrtića zamolile moju mamu da napiše uskrsni tekst za djecu kako bi im to mogle čitati oko Uskrsa. Rekla sam joj da mi pošalje tekst kako bih ga uglazbila. Uz klavir i nekoliko instrumenata snimila sam pjesmu i poslala vrtiću, a Alba ju je pjevušila već prvi dan. Odlučila sam pjesmu još doraditi, a kasnije sam potajno išla s diktafonom po kući kako bih snimila nju dok pjeva. Na kraju je ispalo sve toliko slatko, a isti scenarij bio je i s "Malim rakom" - tumači Hana.

Ipak, ovo nije prva pjesma u kojoj se čuje Alba, jer je sudjelovala i pri snimanju "Gugu Gaga"?

- To je bilo samo njezino gugutanje dok je još bila mala beba. U ovoj novoj pjesmi sam, to se čak i ne zna, ubacila i Tonijev smijeh. Kad mi je već pri ruci... - rekla je Hana.

Split: Vjenčali se Petar Grašo i Hana Huljić | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

- Svaki roditelj svoje dijete vidi u najboljem svjetlu. Ali neosporno je da za glazbu ima veliki talent. Iako još nema ni tri godine, bojim se da ima apsolutni sluh. I, moram priznati, to mi nije baš drago, jer znam da takvim osobama to može smetati više nego što im koristi. Ali – tako je, kako je - otkriva Hana.

Na jednom videu s fan stranice Hanin suprug Petar Grašo svira klavir, a Alba mu se pridružila pjevanjem.

- Mislim da u tom videu još nije imala ni dvije godine. Mi kao roditelji, koliko god je to moguće, pokušavamo djecu čuvati podalje od očiju javnosti. Koristim u pjesmama njezin glas, kao što bih koristila bilo čiji drugi dječji glas, ali Petar i ja nikada nismo objavili fotografiju na kojoj se našoj djeci vidi lice. Taj video sam ja snimila, dok je ona još bila mokra od tuširanja, u pelenama. To je posljednje što bih ja objavila na društvenim mrežama. Video sam poslala najbližim prijateljima. Vjerojatno je netko od njih u najboljoj namjeri poslao nekom svom prijatelju, taj nekom svom i tako je to dospjelo na mreže bez našeg znanja i dopuštenja. Sjećam se kada me brat uzrujan nazvao i rekao mi: "Hana, Alba je na TikToku". Nitko od nas u obitelji nema tu društvenu mrežu, ali smo tada svi otvorili profile kako bismo pronašli taj video i pokušali doći do osoba koje su to objavile - ispričala je Hana za Večernji tu uznemirujuću situaciju.

- Pokušali smo zaustaviti širenje, no bilo je nemoguće. Nakon toga smo odlučili da više nikome nećemo slati sadržaj na kojem su naša djeca - zaključila je.

Alba kao inspiracija

A inspiraciju za stvaranju dječjih pjesama pronalazi u kćeri Albi.

- Alba je dijete koje je bilo teško uspavati i koje je malo spavalo. Pokušavala sam otpjevati sve pjesme svijeta da vidim koja će joj pomoći da zaspi. Shvatila sam da joj čak moram pjevati pjesme koje mi osobno uopće nisu drage. Po meni, danas su mnoge dječje pjesme više stimulirajuće nego što bi trebale biti. Zbog toga sam odlučila napraviti nešto svoje. Imala sam već dosta iskustva u pisanju dječjih pjesama, koje sam pisala prethodnih godina za predstave Mire Gavrana, stoga sam pomislila zašto ne otvoriti svoj YouTube kanal... Nije to bilo ništa pretenciozno, imala sam već materijale. Tako sam prvo objavila dvije uspavanke - prisjeća se.

Dodaje kako će jednog dana, kada za to dođe vrijeme, Albu upisati u glazbenu školu.

Hana Huljić Grašo i Petar Grašo postali su roditelji djevojčice | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Ali opet ne bih htjela da prerano krene u glazbenu školu, da se ne izgubi taj žar kad krenu satovi. Evo, maloprije je listala glazbene slikovnice s primjerima klasične glazbe, sve ih zna napamet. Najdraže su joj "Četiri godišnja doba" Antonija Vivaldija, Beethovenova "Peta simfonija", "Labuđe jezero"... Ide na koncerte i balete. Sluša i dječje pjesme i Beatlese. I sve to iskreno voli. Zato mi je važno da ne izgubi tu ljubav prema glazbi zbog nekog pritiska ili prerano postavljenih okvira. Djeci to često dosadi u nekom trenutku i onda više ne žele nastaviti. Želim da joj glazba što dulje bude igra, a ne obaveza - rekla je Hana.

Prije otprilike pola godine, Hana i Petar su dobili drugo dijete, sina Tonija, a Hana je za Večernji ispričala kako su izgledali prvi zajednički dani te je li Alba bila ljubomorna.

Dobra ravnoteža

- Savjetovala sam se s ljudima koji su malo iskusniji i pametniji od mene. Kako objasniti dvogodišnjem djetetu da dolazi brat ili sestra i da mama i tata više nisu samo tvoji. U početku je bila malo uznemirena, pojavili su se tantrumi, ali nikad nije bila gruba prema bebi. To je sad prošlo. Moram paziti da sve bude u ravnoteži u odnosu prema njima. Veći je problem moj osjećaj neprestane grižnje savjesti jesam li dovoljno s jednim dok sam s drugim. Klonirala bih se da budem sto posto s oboje. A onda mi opet treba udahnuti zraka da sam sama sa sobom, makar pet minuta. I tijekom tih pet minuta oni mi već nedostaju - iskrena je Hana te dodaje kako su na kraju dana toliko umorni da niti film ne uspiju pogledati.

- Taj dogovor između nas da ćemo svaki dan pogledati film do kraja još nije ispunjen. Kad zaspu, želim i ja zaspati. Ali zato uvijek želim prvo sjesti s njim za stol i popiti čašu vina. I to mi je najdraže. Nikad ne smijemo zaboraviti naći vrijeme za nas dvoje - zaključila je Hana.