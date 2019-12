Vajta i Lokin imaju penzije od 1300 kuna: To je ponižavajuće Ni sebe ni bilo koga drugoga ne mogu zamisliti da živi od 1300 kuna mirovine. To nije uvredljivo, to je ponižavajuće, kaže nam Duško Lokin. Pjevač je u mirovini od 2013. Nije se šokirao kad je vidio izračun...